Grimmen

„ Gerhard Krüger hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr Zeit auf dem Schießplatz als zu Hause verbracht. Er ist die gute Seele des Vereins und hat einen enormen Anteil daran, dass der Verein insbesondere auch in der Nachwuchsarbeit so toll aufgestellt ist“, sagt Marco Jahns.

Und dies ist keine einfach daher gesagte Floskel des Präsidenten des Grimmener Polizeischützenvereins. Gerhardt Krüger und der PSV Grimmen sind eine unzertrennliche Erfolgsgeschichte, die bereits im Jahre 1982 begann. Zu seinem 70. Geburtstag ließen es sich nun viele Vereinsmitglieder und Freunde daher auch nicht nehmen, Gerhard Krüger einmal so richtig zu überraschen.

Anzeige

Mit der Wartburg-Limousine der Volkspolizei zur Geburtstagsfete

In Corona-Zeiten hätte Krüger nicht gedacht, dass an seinem 70. Geburtstag eine solche Überraschung auf ihn warten würde. Doch zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Vereinsmitglieder hatten sich für den begeisterten Schützen so einiges einfallen lassen.

Zu seiner kleinen Feier wurde er beispielsweise mit einer originalen Wartburg-Limousine der Volkspolizei gebracht. „Diese bin ich damals oft selber gefahren. Ich war jahrelang bei der Polizei in Berlin, Stralsund und auch Grimmen. Noch einmal in meinem ehemaligen Dienstfahrzeug zu sitzen, war für mich ein sehr emotionaler Moment“, gibt der 70-Jährige zu.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Musste mit den Tränen kämpfen“

Der Auftritt eines Spielmannszugs und eine Präsentation viele alter Bilder zauberten immer wieder ein Lächeln in das Gesicht des Jubilars. „Richtig begeistert hat mich der Besuch der Jugend unseres Vereins. Sie haben mir ein Gedicht aufgesagt. In diesem Moment musste ich schon mit den Tränen kämpfen“, verrät er.

Denn das Thema „Jugend und Jugendarbeit“ spielt seither eine wichtige Rolle für Krüger. Als Gründungsmitglied des Vereins im März 1990 legte er immer ein großes Augenmerk auf diese Sektion des PSV. Er engagierte sich ab 1993 für zehn Jahre sogar als Landesjugendwart und fand nach einem schweren Schicksalsschlag im Jahre 2002 durch die Arbeit mit den Nachwuchsschützen wieder zurück ins Leben.

Die Wartburg-Limousine des VEB Automobilwerks Eisenach gehörte zu den Standardstreifenwagen der Volkspolizei in der ehemaligen DDR. Gerhard Krüger wurde an seinem 70. Geburtstag mit diesem Gefährt zur Feier abgeholt. Zu DDR-Zeiten war er selbst bei der Volkspolizei angestellt. Quelle: PRIVAT

„Jugendarbeit beim PSV gab mir neuen Halt“

„Damals hatte ich einen Schlaganfall. Meine linke Körperhälfte war gelähmt und ich musste alles neu erlernen. Eine sehr schwere Zeit, in der mir aber das Engagement beim Polizeischützenverein enorm viel Halt gegeben hat“, erinnert er sich und beschreibt: „Als ich mich körperlich ein wenig erholt hatte, suchte ich eine Aufgabe. Man möchte wieder wichtig sein und eine sinnvolle Tätigkeit übernehmen.“

Diese findet er insbesondere in der Nachwuchsarbeit beim PSV Grimmen. „Ich war nach dem Schlaganfall Rentner und hatte die Zeit, mich intensiv um die Jugendarbeit im Verein zu kümmern“, erzählt Krüger. Als sportlicher Leiter und Koordinator leitete er fortan die Geschicke im Verein. „Ich war eigentlich jeden Tag auf dem Schießplatz. Habe mich um alle anfallenden Aufgaben gekümmert und meine Vereinsmitglieder da unterstützt, wo es nur ging“, sagt er.

Krüger nimmt noch immer an Wettkämpfen teil

„Dieses Engagement ist gar nicht hoch genug anzurechnen. Ohne Gerhard wäre der Verein nicht das, was er aktuell ist. Durch seine ganz spezielle Art kommt er super bei den Nachwuchsschützen an. Er weiß, wie man junge Leute motiviert und er hat einen großen Anteil daran, dass wir auch auf Bundesebene immer wieder vordere Plätze mit unseren Jugendlichen belegen“, bedankt sich PSV-Präsident Marco Jahns für die die herausragende Leistung.

Und noch heute und trotz seiner körperlichen Einschränkung nimmt Gerhard Krüger noch an vereinsinternen Wettkämpfen teil. „Es macht mir immer noch sehr viel Spaß, meine Kumpels zu ärgern und sie zu besiegen. Diesbezüglich bin ich sehr ehrgeizig“, erzählt er. In den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole mit Auflage kann er es mit seinen Freunden und Vereinskameraden immer noch aufnehmen.

Von Raik Mielke