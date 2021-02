Grimmen

Seit einigen Tagen verschwinden zwei geschichtsträchtige Gebäude aus dem Stadtbild. Zum einen ist dies die ehemalige Schlachterei Paul Hartig vor dem Mühlentor. Zudem wird die alte Bäckerei von Hans Kreis in der Langen Straße abgerissen. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ erzählen wir die Geschichten der beiden beiden Betriebe.

Haus des Schlachtermeisters Paul Hartig

Historische Aufnahme: Fleischermeister Paul Hartig und dessen Frau im Geschäft. Quelle: Sammlung Raik Mielke

Bereits seit der Wiedervereinigung ist die Fleischerei direkt am Mühlentor aus dem Stadtbild verschwunden. Doch das Gebäude erinnert an vergangene Zeiten. Ein Schreibwarenladen war zuletzt dort ansässig, wo bis zur Wende täglich das Beste von Schwein und Rind über die Ladentheke ging.

Die Rede ist von der Schlachterei Hartig. Eines der Gebäude, die in den vergangenen Tagen aus dem Stadtbild verschwunden sind. Der Betrieb hatte in Grimmen eine lange Tradition. Die backsteingemauerten Stallungen, die sich direkt hinter dem Geschäft befanden, wurden nun ebenfalls abgerissen. An der Seitenfront – in der Straße Neuberlin – stand bis zuletzt mit großen Zahlen „1897“ – jenes Jahr, in dem das Objekt entstand.

Im Jahre 1897 entstanden die Stallungen vor dem Tribseeser-Tor. Quelle: Raik Mielke

Bereits der Vater von Paul Hartig führte das Geschäft. Geschlachtet wurde zu DDR-Zeiten auf dem Hof. In der Anfangszeit ist Paul Hartig immer zu den Bauern der Region gefahren und hat das Vieh eingekauft, später wurde der Betrieb einmal in der Woche beliefert. Die Tiere kamen dann erst einmal in die Stallungen auf dem Hof, ehe sie geschlachtet wurde.

Ehemalige Mitarbeiter beschrieben: Paul Hartig hat immer streng aufgepasst, dass die Wurst- und Fleischartikel ansprechend im Geschäft präsentiert wurden. Der Laden war immer gut besucht. Zu DDR-Zeiten bildete sich nicht selten eine lange Schlange vor dem Geschäft. Wie uns der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder erzählt, wurde ein Gebäude hinter dem Geschäft in den 1990er-Jahren von der heutigen Stadtbäckerei Kühl als Backstube genutzt.

Das Haus von Bäckermeister Hans Kreis

Eine Aufnahme aus dem Jahre 2014. Der bereits verstorbene Hans Kreis zeigt der OSTSEE-ZEITUNG seinen alten Ofen. Quelle: Raik Mielke

Jahrzehntelang waren die Zitronentorten von Bäckermeister Hans Kreis der Renner in der Trebelstadt. Wie der damals 90-Jährige der OSTSEE-ZEITUNG im Jahre 2014 erklärte, produzierte er wöchentlich rund 60 dieser Torten. Weihnachten im Jahre 1974 hatte der Bäcker sogar 180 Tortenbestellungen angenommen. Das Originelle an der Geschichte: Das Rezept kam damals von einer Kundin.

Auch dieses geschichtsträchtige Haus verschwindet aktuell aus dem Stadtbild. Zu DDR-Zeiten steht Frau Irmgard vorne im Geschäft des Hauses in der Langen Straße und Hans Kreis schwitzt die Nacht über bei 40 Grad Celsius in der Backstube.

Gustav Schultz, hier als Schützenkönig, gründete die Bäckerei in der Innenstadt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Bereits im Jahre 1880 lief der damals von Gustav Schultz eingebaute Ofen auf Hochtouren. Ende der 1940er-Jahre lernt Hans Kreis seine Frau kennen. Ihr Vater war Paul Schulz, ebenfalls Bäcker. Dieser war zu jener Zeit in dem Haus in der Langen Straße tätig. Da Paul Schultz nach dem Krieg in einem Lager gefangen war, hielt Hans Kreis mit seiner Frau die Bäckerei in der Langen Straße in Gang. Immer nachts um zwei Uhr begann für den Bäcker die Arbeit in der Backstube. 1958 machte Hans Kreis seinen Meisterbrief. Das Geschäft wurde im Jahre 1988 geschlossen. Bis zuletzt lebte der rüstige Rentner in der ehemaligen Bäckerei.

Von Raik Mielke