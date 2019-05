Grimmen

Kinder bestimmten bisher einen großen Teil des Lebens von Ina Griwahn, denn sie erlernte einst den Beruf einer Krippenerzieherin. „Es hat mir immer gefallen, mit Kindern zu arbeiten. Es ist doch eine sehr schöne und verantwortungsvolle Tätigkeit“, meint die Grimmenerin.

Seit vielen Jahren ist die heute 48-Jährige beim Grimmener Verein „Jugendfreizeit“ in der Kindertagesstätte „Landknirpse“, einst Musikkindergarten, in Stoltenhagen tätig. Die Mutter von zwei Kindern und Oma von zwei Enkelkindern – sie leben in Berlin – wohnt gerne in Grimmen. „Klein, rührig und schön ist die Stadt. Und vor allem kennt man viele Leute“, begründet Ina Griwahn.

Fragt man sie nach ihren Hobbys, so kommt die kurze Antwort: „Yoga.“ Es sei eine gute Entspannung, meint die Krippenerzieherin. Und auch mit Gartenarbeit verbringt sie gern ihre Freizeit.

Walter Scholz