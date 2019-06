Grimmen

Maximilian Kollwitz hat ein Faible für Autos. Der 18-Jährige, der in Richtenberg wohnt, absolviert eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei der Auto-Center Grimmen GmbH, ist gerade im zweiten Ausbildungsjahr. „Es macht mir einfach viel Spaß, mit Autos zu tun zu haben. Die Technik entwickelt sich rasant. Da kann man beinahe jeden Tag etwas Neues lernen“, sagt er. „Außerdem sind wir hier im Auto-Center eine dufte Truppe“, fügt er hinzu.

Der Richtenberger besuchte die Regionalschule in Barth. „ Richtenberg ist eine kleine und ruhige Stadt. Klar, dass man dann mit den Freunden viel unterwegs ist“, sagt der junge Mann. Dazu setzt er sich dann auch gern mal auf sein Moped. Seiner Leidenschaft fürs Schrauben und Basteln an Fahrzeugen geht er auch in der Freizeit nach, erzählt er. Aber auch fit halten will sich der junge Mann, tut dies mit Kraftsport.

Walter Scholz