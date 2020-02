Grimmen

Zum Stadtbild von Grimmen gehört seit 1991 auch die Familie Kumar. Paddy Kumar, der in Stralsund lebt und in Indien geboren wurde, ging damals auf Entdeckungstour, weil er nicht nur einen ambulanten Textilhandel führen wollte, sondern auch ein Ladengeschäft. Es klappte in Grimmen und „ Paddys Moden“ sind inzwischen bekannt in der Umgebung. Seine Ehefrau Ruby kümmerte sich derweil um die drei Kinder. Jasmin und Karina studieren inzwischen und Sohn Chirag besucht in Stralsund das Gymnasium.

Im Jahr 2007 begann dann auch Ehefrau Ruby, im Grimmener Geschäft zu arbeiten. „Mir hat es von Anfang sehr gut hier gefallen – vor allem die freundlichen, netten Menschen“, sagt Ruby Kumar. Die tägliche Fahrt von der Hansestadt nach Grimmen mache keine Probleme und die Familie will auch in Grimmen investieren. So wird das Wohn-und Geschäftshaus am Markt demnächst umgebaut. „Die Innenstadt muss leben“, sagt Ruby Kumar.

Von Walter Scholz