Grimmen

Dandy Löbling entschied sich für eine Ausbildung, die vermutlich nicht alle jungen Leute als Traum-Job bezeichnen würden: Während die meisten in seinem Alter wohl KFZ-Mechatroniker, Verkäufer oder Elektroniker werden wollen, entschied Dandy sich für eine Ausbildung zum Fleischer. Am 1. September begann seine Lehre im REWE-Markt in Grimmen am Jarpenbeeker Damm.

Geboren wurde der 17-Jährige in Quetlinburg in Sachsen-Anhalt. Dort besuchte er auch die Schule. Durch die Bundeswehr-Tätigkeit seines Vaters zog die Familie zunächst nach Sassnitz und lebt nun seit einem Jahr in Rakow. „Der Beruf, den ich in den nächsten drei Jahren lernen möchte, gefällt mir sehr. Bei einem Schulpraktikum habe ich es mal ausprobiert und es hat mir sehr gefallen“, erzählt Dandy Löbling. Zur Zeit gibt es für den jungen Mann nur ein wichtiges Hobby – und das ist die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grimmen.

Von Walter Scholz