Grimmen

Kind und Beruf unter einen Hut zu bekommen, sei nicht immer leicht, erzählt Melanie Hirrick. Die 26-Jährige aus Kirch Baggendorf ist ausgebildete Köchin und Mutter einer fünfjährigen Tochter. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, auch an den Wochenenden, zwangen die junge Mutter, sich nach einem anderen Job umzusehen. „Es war schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der auch ein wenig Rücksicht auf eine Mutter nimmt. Es ist sehr schade, dass es Frauen oft so schwer gemacht wird.“

In der Bäckerei Kadatz in Grimmen nimmt der Chef Rücksicht und erlaubt ihr sogenannte Mutti-Schichten. Seit Oktober verkauft Melanie Hirrick nun Brötchen und Kuchen und kann sich trotzdem um ihre kleine Lea-Marie kümmern. „Aber viele meiner Freundinnen haben nicht so ein Glück. Ohne Rückhalt aus der Familie ist man dann verloren.“ Gekocht wird jetzt nur noch abends: für ihren Freund und ihre Tochter.

Von Carolin Riemer