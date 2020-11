Grimmen

Sie hat zwei Töchter, vier Enkel, acht Urenkel und zwei Ururenkel und feiert am heutigen Freitag, den 13. November, ihren 100. Geburtstag. Gemeint ist Gisela Schucany, die derzeit im Grimmener „Haus Sandra“ lebt.

Geboren in Goyden – Ostpreußen – kam die Jubilarin nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling in die Region. Als gelernte Krankenschwester baute sie in Schönberg in den Nachkriegsjahren eine Krippe auf. Später leitete Gisela Schucany in Grimmen die Gutenberg-Krippe.

Auch mit über 90 Jahren spielte der Sport und die Bewegung eine wichtige Rolle für die Seniorin. In der Trebelstadt nahm sie stets am Volkswandertag teil und einmal in der Woche ging es nach Negast zur Wassergymnastik.

Lesen Sie auch

Eine große Familienfeier muss für die aktuell älteste Grimmenerin in Corona-Zeiten ausfallen. Jedoch will das „Haus Sandra“ ihr trotzdem einen unvergesslichen Tag bereiten. Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht der Jubilarin alles Gute, viel Gesundheit und dass die Geburtstagsfete in der Familie schon bald nachgeholt werden kann.

Von Raik Mielke