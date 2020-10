Grimmen

Offiziell wurde die Sanierung der städtischen Verwaltungsgebäude am Freitag durch Stadtpräsident und Wirtschaftsminister Harry Glawe beendet. „Alle drei historischen Gebäude in der Grimmener Innenstadt sind somit umfassend saniert und werden mit Leben gefüllt“, sagte er vor Ort.

Zuletzt stand die Sanierung des Hauses III an, in dem jetzt allein 30 Verwaltungsmitarbeiter beste Arbeitsbedingungen finden und die Grimmener in modernen Räumen empfangen können. 33 Baufirmen seien dort tätig gewesen, 3,2 Millionen Euro habe die Sanierung gekostet. Weitere 1,5 Millionen Euro waren vor Jahren bereits in das Rathaus geflossen.

Barrierefrei in die Verwaltung

Eingeweiht wurde jetzt auch der Parkplatz auf dem Verwaltungshof, der dazu beiträgt, dass die Grimmener barrierefrei zur Verwaltung gelangen können, ergänzte Bauamtsleiterin Heike Hübner.

Der geplante Tag der offenen Verwaltung und das Hoffest auf dem neuen Parkplatz fielen coronabedingt aus.

Von Almut Jaekel