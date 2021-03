Grimmen

An den kommenden Tagen laden einige Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein. Die evangelische Kirche St. Marien in Grimmen lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Friedrichstraße in Grimmen.

Die Heilige Messe findet bereits am Sonnabend um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Jakobus, Dr. Kurt-Fischer-Straße 1, statt. Und am Sonntag um 10.30 Uhr wird zur Heiligen Messe in der Demminer Maria Rosenkranzkönigin-Kirche, Reiferstraße 2a, eingeladen.

In der Kirche zum Heiligen Leichnam in Rakow wird am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst in der beheizten Kirch Baggendorfer Kirche ist traditionell für Sonntag um 10.45 Uhr geplant.

Kirchen in Groß Bisdorf, Glewitz und am Sund

Der Gottesdienst für die Gemeinde Glewitz beginnt um 14.00 Uhr in der Kirchenruine Rolofshagen. In der Dorfkirche Kreutzmannshagen beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. Und für die Gemeinde Kirchen am Sund beginnt der Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Kirche in Brandshagen statt.

Von Christin Assmann