Grimmen

Die Kirchen und Kapellen in Grimmen und in den umliegenden Dörfern laden am Wochenende wieder zu Gottesdiensten und Andachten ein.

Bereits am Sonnabendabend um 18 Uhr treffen sich die Menschen katholischen Glaubens in ihrer Kirche St. Jakobus, in der Grimmener Dr. Kurt-Fischer-Straße 1, zur Heiligen Messe.

Mit einer Andacht wird der Tag des offenen Denkmals in Griebenow am Sonntag in der dortigen Kapelle um 10 Uhr eröffnet.

Gottesdienstbesucher aus dem Trebeltal sind ebenfalls am Sonntag um 10.45 Uhr in die Kirche nach Kirch Baggendorf eingeladen.

In der Grimmener Marienkirche beginnt der Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr.

In den Kirchen der Kirchenregion am Sund finden am Wochenende keine Gottesdienste statt. Herzlich eingeladen sind Interessenten aus den Kirchen am Sund jedoch, am Sonntag um 14 Uhr in den Dom St. Nikolai in Greifswald. Dort findet der Ordinationsgottesdienst von Pastorin Kristina Pitschke statt.

Predigten für Jedermann

Für sie ist die Kirchenregion am Sund die erste Stelle nach dem Studium. Seit Februar ist die junge Frau Pastorin, ihre Seelsorgebereiche sind die Kirchengemeinden Horst, Reinkenhagen und Reinberg. „Den Aufbruch, meinen Glauben zu entdecken, machte ich, als zwei wichtige Menschen in meinem Leben sich mit 18 Jahren haben taufen lassen“, sagte sie gegenüber der OZ.

Außerdem habe sie eine Pfarrerin kennengelernt, die sie sehr beeindruckt habe. Besonders wichtig ist es ihr, dass ihre Worte immer verständlich sind. „Meine Predigten möchte ich so formulieren, dass jeder sie verstehen kann. Auch ohne dass man Theologie studiert haben muss“, fordert sie selbst von sich.

Von Almut Jaekel