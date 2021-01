Grimmen

Am Wochenende laden zahlreiche Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

Drei Gottesdienste in der Kirchenregion am Sund

Den Anfang macht die Kirchenregion am Sund. In der Kirchdorfer Kirche gibt es einen Gottesdienst nämlich bereits am Sonnabend um 18 Uhr. Am Sonntag um 9 Uhr sind dann ein weiterer in der Kirche Reinkenhagen und um 10.30 Uhr der dritte in der Elmenhorster Kirche geplant.

In Grimmen öffnen am Sonntag drei Kirchen

In Grimmen beginnt die Heilige Messe in der katholischen Kirche St. Jakobus in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 am Sonntag um 8.30 Uhr. Die evangelische Kirche St. Marien lädt ebenfalls am Sonntag zu um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Greifswalder Straße in Grimmen.

Kandelin , Nehringen und Kirch Baggendorf

Die Kirchengemeinde Groß Bisdorf veranstaltet ihren wöchentlichen Gottesdienst diesmal am Sonntag ab 9 Uhr in der Kapelle in Kandelin. Ebenfalls für Sonntag, um 10 Uhr, bereitet Pastor Rolf Kneißl in der Nehringer Kirchen St. Andreas einen Gottesdienst vor. Die Kirchgemeinde Kirch Baggendorf lädt am Sonntag zu 10.45 Uhr in die Kirche ein.

Von Almut Jaekel