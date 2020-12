Anmeldungen, kein Singen in den Kirchen, kein großes Krippenspiel und mancherorts sogar Eintrittskarten – die Christvespern 2020 sind besonders. Wir geben einen Überblick, was wo in Grimmen und den Dörfern zum Fest stattfindet und welche Regeln eingehalten werden müssen.

Gottesdienst am Heiligen Abend in der Glewitzer Kirche. In diesem Jahr kann die Christvesper dort in der Kirche oder im Freien verfolgt werden – allerdings mit Abstandsregeln. Quelle: Rolf Kneißl