Grimmen

Am Wochenende laden die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den Dörfern wieder zu verschiedenen Gottesdiensten ein. Am Sonntag ist Ewigkeitssonntag, auch als Totensonntag bekannt. An diesem Tag wird der Verstorbenen gedacht.

Gottesdienste aus diesem Anlass finden am Sonntag beispielsweise um 10 Uhr in der Kirche zu Rakow und um 15.30 Uhr in der Kirche zu Vorland statt, teilt Pastor Rolf Kneißl mit.

Anzeige

Die katholische Kirche in Grimmen lädt allerdings bereits am Sonnabend um 18 Uhr zur Heiligen Messe in die Kirche St. Jakobus in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 in Grimmen ein.

Am Toten- oder Ewigkeitssonntag werden auch in den Gemeinden, in denen Detlef Huckfeldt als Pastor tätig ist, die Namen der im letzten Kirchenjahr Verstorbenen verlesen. Gottesdienste finden deshalb am Sonntag in der St. Thomas Kirche in Tribsees um 9.15 Uhr, in der Kirche Kirch Baggendorf 10.45 Uhr sowie in der Friedhofskapelle Tribsees 14 Uhr statt.

Lesen Sie auch

Sechs Gottesdienste in der Kirchenregion am Sund

Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag sind auch in den Kirchen der Kirchenregion am Sund geplant: Am Sonnabend Samstag um 14 Uhr in der Kirche Brandshagen, am Sonntag um 9 Uhr in der Kirche Reinkenhagen, um 10 Uhr in der Kirche Elmenhorst, um 10.30 Uhr in der Kirche Horst, um 14 Uhr in der Kirche Reinberg und ebenfalls um 14 Uhr in der Kirche Abtshagen.

Die Grimmener Kirche St. Marien lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst ein. Ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr sind die Mitglieder der Grimmener Hoffnungskirche und Interessenten in die Friedrichstraße eingeladen.

Von Almut Jaekel