Grimmen: Große Pläne für freundlicheres Wohnumfeld 

Grimmen

Stolperfalle Gehwege in Grimmen. Ein Thema, das die Stadt seit Jahren beschäftigt und auch in den kommenden Jahren immer wieder angegangen werden muss. „Man muss ganz klar sagen, dass es fast in allen Stadtgebieten Handlungsbedarf gibt. Doch die Sanierung der Geh- und Radwege ist ein Prozess“, betont Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU).

Am Donnerstag schaute er sich gemeinsam mit Stadträtin und Bauamtsleiterin Heike Hübner sowie mit Rüdiger Stromeyer und Erika Böhle vom Grimmener Seniorenbeirat die aktuelle Situation in der Straße der Befreiung und der Borstschew-Straße an. Diese Rundgänge, bei denen eine Mängelliste erstellt wird, haben in der Trebelstadt inzwischen eine Tradition. „Leute, die täglich in dem jeweiligen Stadtgebiet unterwegs sind, kennen die Unzulänglichkeiten und Gefahrenquellen. Gemeinsam kann man so schneller reagieren und nach Lösungen suchen. Der Seniorenbeirat zeigt hierbei ein sehr großes Engagement“, findet Jahns.

Erstellte Mängelliste im Stadtgebiet Südwest abgearbeitet

Ein für Rollator oder Rollstuhlfahrer kaum zu überwindendes Hindernis. Quelle: Raik Mielke

Wie erfolgreich diese Begehungen ablaufen können, zeigt ein Beispiel aus dem Herbst des vergangenen Jahres. Damals schauten sich die Vertreter der Stadt und des Seniorenbeirats das Grimmener Stadtgebiet Südwest an. Dort ging es vor allem um das Thema Barrierefreiheit. „Wir haben uns detailliert die Problemstellen angesehen und hatten damals auch mit Leuten gesprochen, die in diesem Stadtgebiet regelmäßig mit dem Kinderwagen oder Rollator unterwegs sind“, beschreibt Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. Inzwischen konnten die Bordsteine abgesenkt und Teile der Gehwege saniert oder ausgebessert werden. „Es ist klasse, dass sich so kurze Zeit nach unserem Rundgang sofort etwas getan hat. Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten und gemeinsam mit der Stadt nach Lösungen zu suchen“, sagt Rüdiger Stromeyer vom Seniorenbeirat.

Aktuell wird nun der Geh- und Radweg – der aus dem Stadtgebiet Südwest entlang der südlichen Randstraße führt – saniert. Durch das Wurzelwerk der Alleebäume war der dortige Rad- und Gehweg stark in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit wird eine Wurzelschutzfolie installiert und der Rad- und Gehweg in diesem Zuge saniert. Die Stadt investiert aus Mitteln des städtischen Haushalts hierfür 50 000 Euro.

An diesen Orten will die Stadt schnell reagieren

Hier sollen weitere Poller hin, damit die Autos nicht mehr verbotenerweise durchfahren können. Quelle: Raik Mielke

Eine ähnlich positive Entwicklung will man nun auch in der Straße der Befreiung und in der Borstschew Straße vorantreiben. Eine Stunde lang spazierten die Vertreter durch das Wohnviertel und stießen hierbei auf einige Stolperquellen. „Es gibt einiges zu tun, aber in einem überschaubaren Ausmaß“, resümiert Grimmens Bürgermeister Marco Jahns und zählt auf: „In erster Linie müssen wir auch hier nachbessern, damit wir eine Barrierefreiheit erreichen. Diesbezüglich müssen auch Gespräche mit den Wohnungsvermietern geführt werden. Die Gehwegsituation ist insbesondere im Bereich der Wohnblöcke direkt vor den Wiesen in der Borstschew Straße zugegebenermaßen schlecht. Wir werden uns der Sache annehmen.“ Zudem sollen weitere Poller errichtet und die Parksituation überprüft werden.

Diese Pläne hat die Stadt für das Wohngebiet

Vor vielen Wohnblöcken packen die Mieter selbst mit an und gestalten die Vorgärten zu blühenden Oasen. Quelle: Raik Mielke

„Dies sind notwendige Arbeiten, um die wir uns zeitnah kümmern werden“, verspricht Jahns. Doch es gibt weitaus größere Pläne für dieses Stadtgebiet. „Hier wird sich in den kommenden Jahren einiges tun. Stets mit dem Ziel einer Wohnraum- und Wohnumfeldverbesserung“, verrät Jahns und konkretisiert diese Aussage: „Bekannt ist ja bereits, dass die Regionalschule baulich erweitert wird. Zudem wird eine dringend benötigte Zweifeldersporthalle entstehen. Mindestens ein weiterer Wohnblock wird noch zurückgebaut. Wir erarbeiten derzeit ein Konzept für dieses Wohngebiet. Es soll alles freundlicher und wohnenswerter werden. Es gibt auch Gedanken über den Bau kleiner Stadtvillen oder der Schaffung einer Einkaufsstelle. Die ersten Gespräche bezüglich der Gestaltung laufen.“

Am Ende des Rundgangs war auch Bauamtsleiterin Heike Hübner zufrieden. „Die derzeitigen Mängel können wir sicher schnell beseitigen. Es ist schön, zu sehen, dass sich viele Bewohner hier seit Jahrzehnten wohlfühlen und auch durch Eigenleistung das Wohnumfeld verschönern“, sagt sie.

Von Raik Mielke