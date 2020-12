Grimmen

Ab Mittwoch, den 16. Dezember müssen die meisten Einzelhändler ihre Geschäfte bis zum 10. Januar schließen. Die Kunden nutzten die letzten beide Tage vor dem am Sonntag beschlossenen Lockdown noch einmal, um Geschenke für Weihnachten zu kaufen oder letzte Besorgungen zu machen.

Das große Drängeln, wie man es von Bildern aus den größeren Städten kennt, blieb aber aus. Dafür nahmen die Grimmener auch in Kauf, dass sie vor dem ein oder anderen kleineren Geschäft auch mal vor der Tür warten mussten, bis sie ihren Einkauf starten konnten. Das Weihnachtsgeschäft, das traditionell in den letzten beiden Wochen vor dem Fest richtig Fahrt aufnimmt, kann der kurzzeitige kleine Ansturm in den meisten Fällen aber nicht ersetzen.

Anzeige

Zwei Wochen vor Weihnachten sind entscheidend

„Wir hatten gleich am Montag den großen Ansturm. Das hat man deutlich gemerkt. Ich hatte mir eigentlich sogar noch etwas mehr erhofft, aber insgesamt sind ausreichend Kunden gekommen“, berichtet Herr Tober von der Buchhandlung Steffen in Grimmen. Aus seiner Sicht hätten sich die Leute zwar frühzeitig auf die Schließung der Geschäfte eingestellt, die zwei Wochen vor Weihnachten seien sonst aber die entscheidenden im Weihnachtsgeschäft.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Fotogeschäft in Grimmen hat viele Anfragen

Dass sich die Menschen immer früher um ihre Geschenke kümmern, ist auch Karsten Kraehmer in seinem Fotogeschäft in der Grimmener Altstadt aufgefallen: „Das hat aber schon die letzten Jahre immer früher angefangen mit dem Weihnachtsgeschäft.“ Auch bei ihm standen die Kunden aber auch noch auf den letzten Drücker vor der Tür. „Der Ansturm war definitiv da. Ein Kunde hat mir erzählt, dass er fünf Mal an meinem Laden vorbeigefahren ist und nicht angehalten hat, weil es schon vor der Tür so voll war. Ich habe auch noch viele Anfragen für Familienaufnahmen angenommen“, beschreibt Kraehmer.

Lesen Sie auch: Letzter Tag vor dem Lockdown: Was in der Rostocker Innenstadt am Vormittag los war

Die kurzfristige Schließung stellt den Inhaber des Fotoateliers vor einige Aufgaben, denn gerade aufwendigere Bestellungen wie die Fotos in Glaswürfeln oder auf Schieferplatten sind lange eingegangen, müssen erst angefertigt werden und dann abgeholt werden. Zusätzlich ist das Auftragsbuch noch bis kurz vor das Fest gut gefüllt. „Ich werde mir etwas überlegen, wie ich weiter für meine Kunden da sein kann. Es wollen ja zu Weihnachten alle ein Geschenk in der Hand haben“, erklärt Karsten Kraehmer.

„Kunden wollen gerne etwas Richtiges schenken“

Dieses „in der Hand haben“ bemerkt auch Kati Eberhardt in ihrem kleinen Modegeschäft Instyle am Grimmener Markt. „Wir haben zwar auch viele Gutscheine gekauft, aber die Kunden wollen gerne etwas Richtiges schenken“, bemerkt Kati Eberhardt am Einkaufsverhalten. Auch ihr Laden war an den letzten beiden Tagen bereits morgens voll. Dabei kommt auch immer wieder die Frage auf, wie lange die Sachen umgetauscht werden könnten.

„Da sind wir sehr kulant, denn ich glaube auch nicht, dass wir am 10. Januar direkt wieder aufmachen können“, sagt die Inhaberin. Obwohl auch ihr das Geschäft direkt vor Weihnachten verloren geht, ist sie mit dem bisherigen Monat zufrieden: „Wir haben viele treue Kunden, die regelmäßig alle paar Wochen bei uns vorbeikommen. So war es bisher ein normaler Dezember für uns.“

Laden Sniksnak verlängert Öffnungszeiten

Anke Wiegert betreibt den Laden Sniksnak. Sie hatte mit deutlich mehr Kunden gerechnet und deshalb die Öffnungszeiten ihres Ladens extra verlängert. Anke Wiegert kann noch nicht abschätzen, ob die beiden Tage, in denen der „Andrang schon extrem war“, die verlorenen Tage direkt vor dem Fest aufholen können.

Lesen Sie auch: Ansturm auf Geschäfte: Diese Läden in MV haben Montag und Dienstag länger geöffnet

Sie befürchtet eher die Folgen danach: „Zwischen den Tagen ist sonst viel los. Die Kunden lösen dann ihre Gutscheine ein und haben Weihnachtsgeld bekommen.“ Beim Blick ins kommende Jahr ist sie dabei ebenso unsicher wie Kati Eberhardt. „Ich hoffe, dass wir am 11. Januar wieder öffnen können, aber ich habe ein bisschen Bammel, dass es nicht klappt“, blickt Anke Wiegert in eine noch unsichere Zukunft.

Von Niklas Kunkel