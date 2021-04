Grimmen/Brandshagen

Seit dem 19. April lernen die Grundschüler im Distanzunterricht und in der Notbetreuung in der Schule. Die Aufteilung ist fast fifty-fifty, denn viele Eltern arbeiten in systemrelevanten Berufen oder können nachweisen, dass eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann.

Dazu zählen im Schnitt 100 Schüler der Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule in Grimmen, die täglich zur Notbetreuung in die Grundschule kommen. „Die Maßnahmen sind dieselben wie beim letzten Lockdown. Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen und nachweislich keinen anderen Betreuungsmöglichkeiten können in die Schule kommen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin, Kerstin Schacht. „Die Schüler bleiben in ihren ursprünglichen Klassen aufgeteilt und werden von Lehrern im gleichen Stundenrhythmus beaufsichtigt“, so Schacht weiter.

Mit Hilfe von Wochenplänen sollen alle Schüler einheitlich arbeiten können, ob vor Ort oder zu Hause. „Kinder, die von zu Hause aus lernen, bekommen das gleiche Material und werden telefonisch von den Lehrern unterstützt“, berichtet die stellvertretende Direktorin. Die Kontrollen der Lehrer soll mit Hilfe von gemailten oder abgegebenen Aufgaben erfolgen. Auch über die Anton Lern-App können Arbeitsblätter und Materialien online gestellt werden und die Lehrer sehen, was die Kinder zu Hause geschafft haben und wie weit sie gekommen sind.

Lern- oder Wissensdefizite konnten in der Zeit des Präsenzunterrichts nicht komplett aufgearbeitet werden. Ob bis zu den Sommerferien der Lehrplan – unter den momentanen Bedingungen – bewältigt werden kann, sei noch unsicher. „Jeder Lehrer guckt, was ist das Wichtigste in den Klassenstufen und was könnte etwas geschoben und später behandelt werden“, erklärt die Lehrerin. „Ich würde sie gerne alle hier haben“, so Schacht weiter. Hinzu kommt die Testpflicht, wonach die Schüler ab Mittwoch zweimal in der Woche ein negatives Corona-Schnelltestergebnis nachweisen müssen. „Ab heute besteht die Testpflicht. Das bedeutet, dass die Schüler zweimal pro Woche entweder zu Hause von den Eltern oder in der Schule getestet werden. Das konnten sich die Eltern aussuchen“, erklärt Frau Schacht.

Auch die Grundschule Brandshagen ist fast halbvoll

In der Grundschule Brandshagen sind etwas weniger als die Hälfte der Schüler in der Notbetreuung.„Wir haben Wochenpläne für die Kinder erstellt und bieten Videokonferenzen für die Schüler im Distanzunterricht an. Die kleineren Schüler arbeiten nach Tagesplänen“, erklärt Schulleiterin Antje Kieschnick. „Die Klassenleiter sind vor Ort, um Fragen zu beantworten. Das gilt aber nicht nur für die Kinder in der Notbetreuung, sondern auch über die Videokonferenz für die Kinder zu Hause“, so Kieschnick weiter. Dadurch entstehe eine Doppelbelastung für die Lehrer, aber allen Schülern solle geholfen werden. „Regulärer Unterricht darf nicht gehalten werden. Aber durch die Unterstützung der Eltern läuft es mit Hilfe der Schul-Cloud besser als im letzten Lockdown“, erzählt die Schulleiterin. „Die Kinder sind auch gereift und können in diesem Lockdown schon selbstständiger arbeiten. Nach dem letzten Lockdown konnten wir recht schnell an neuen Unterrichtsstoff anknüpfen“, weiß Kieschnick.

Ab Mittwoch müssen die Schüler in der Notbetreuung zweimal in der Woche getestet werden. „Dazu kamen viele Nachfragen von den Eltern. Nach Beschluss der Schulkonferenz dürfen die Eltern ihre Kinder zu Hause testen und das negative Ergebnis bestätigen, um die Privatsphäre der Kinder zu wahren“, so Kieschnick weiter. „Zu Beginn haben wir das mit den Kindern gemacht und nach dem zweiten Mal lief es fast ganz von selbst. Wir hatten anfangs auch Berührungsängste und Befürchtungen, aber wir wachsen an unseren Aufgaben“, erklärt die Lehrerin.

Die Folgen des Lockdowns können noch nicht abgeschätzt werden und seien schwierig zu pauschalisieren. Nicht in jedem Fall könne alles aufgearbeitet werden. Antje Kieschnick ist auch die Lehrerin einer dritten Klasse. „Wir haben viele Wiederholungen gemacht und lagen gut in der Zeit. Aber da kann ich nur für meine eigene Klasse sprechen“, sagt Kieschnick. Mit Hilfe von Lernstandserhebungen könne das Wissen abgefragt werden. Das sei auch per Videokonferenz möglich. Über die neuen Möglichkeiten mit der Schul-Cloud freut sich die Schulleiterin. „Wir lernen mit den Kindern mit und die Kollegen stärken sich untereinander und bilden sich fort. Ein großes Lob geht an die Eltern, die so gut mitmachen. Ohne die wäre es so nicht möglich, wie wir es momentan handhaben“, betont die Schulleiterin aus Brandshagen.

Von Christin Assmann