Grimmen: Händler hoffen auf das Frühjahr

Grimmen

Klamotten shoppen, Spielzeug kaufen, zwischen Dekoartikeln bummeln – das alles ist für alle seit dieser Woche wieder erlaubt – nur mit Maske kann man ihm Einzelhandel unterwegs sein. Die Corona-Regeln wurden gelockert. Wir fragten in verschiedenen Grimmener Geschäften nach, wie das angenommen wird.

Besonders die Spielwarenabteilung im Kaufhaus Stolz am Pommerndreieck bei Grimmen ist in diesen Tagen gut gefüllt. In der Ferienzeit nutzen Eltern und Großeltern das Angebot, um zwischen Puppen, Lego, Paw-Patrol-Figuren und Spielen gemeinsam mit den Kleinen zu stöbern. Aber auch in die anderen Abteilungen des Kaufhauses ist inzwischen wieder mehr Leben eingekehrt. „Wir erfahren eine deutliche Frequenzsteigerung durch die Lockerungen und freuen uns, endlich wieder für alle Gäste und Kunden – unabhängig vom Impfstatus – da zu sein“, sagt Uwe Hornung, Prokurist der Kaufhaus Stolz GmbH mit Sitz auf Fehmarn.

Hoffnung aufs Frühjahrsgeschäft

Für Paddy Kumar, Chef des gleichnamigen Modeladens auf dem Grimmener Marktplatz hatte die 2G-Vorschrift negative Folgen. „Die Situation unter den geltenden Regelungen war sehr enttäuschend. Das Weihnachtsgeschäft ist komplett weggefallen - auch der Jahresstart war nicht gut“, betont der Besitzer und erzählt weiter: „Durch die Lockerungen erhoffe ich mir nun wieder ein paar mehr Kunden in meinem Geschäft. Die Leute wollen sich unbeschwert nach Klamotten umschauen.“

Dass nun kein Impf- oder Genesendennachweis oder ein negativer Test von Nöten sind, schaffe schon mal bessere Rahmenbedingungen. „Die Hoffnung bleibt, dass wir nun ein besseres Frühjahrsgeschäft als im Vorjahr haben. In dieser Woche waren schon ein paar mehr Kunden als zuvor im Laden. Ich hoffe, diese Entwicklung geht so weiter“, sagt Kumar.

Beim Juwelier noch keine Veränderungen spürbar

Nach den derzeitigen Lockerungen bemerkt Grimmens Goldschmied Henry Zimmerling keine deutlichen Unterschiede im Kundenverkehr. „Die meisten sind noch verunsichert und reagieren vorsichtig auf den Wegfall der Beschränkungen“, erklärt der Grimmener. Schaufensterbummler seien seiner Meinung nach nicht die üblichen in Kunden in der Trebelstadt. „Shopping-Touren gibt es weniger in unserer Innenstadt. Ins Geschäft kommt man eher mit einem vorher bestimmten Ziel: Ringe, Reparaturen, Beratung“, erklärt Zimmerling und ergänzt: „Die Kunden vor Ort sind insgesamt weniger geworden. Das fällt auch in den umliegenden Hansestädten auf. Die schlechten Tage für uns Ladenbetreiber haben sich während der Zeit gehäuft, alle müssen weiter kämpfen.“

Mehr Kunden durch Winter Sale?

„Alles muss raus“ steht in grellem Farbton an den Schaufenstern vom „Outfit“ in der Grimmener Mühlenstraße. Besitzerin Arite Prax gibt Entwarnung und sagt: „Nein, wir schließen nicht. Ich möchte ja nicht immer das Gleiche schreiben, wenn Winterschlussverkauf ist“ und fügt hinzu: „Ich kann nicht sagen, dass es im Anschluss an die Lockerungen mehr Kunden geworden sind. Aber in diesem Zusammenhang war eine gute Möglichkeit, um die Rabattaktion zu reklamieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher mehr Leute zum Einkaufen lockt.“

Während der vergangenen Zeit konnte die Ladenbesitzerin immer wieder ein Auf und Ab beobachten. Umso glücklicher ist die Süderholzerin über Stammkunden, die ihr treu geblieben sind und die kleinen Läden der Trebelstadt bewusst unterstützen wollen. „Die Leute begleiten uns und wir halten durch. Ich ordere neue Ware immer noch vorsichtig. Die Sachen sollen nicht zu lange im Geschäft liegen, die Kunden möchten ja nicht ewig das Gleiche sehen“, erzählt Prax.

Bisher keine erhöhte Nachfrage nach FFP2-Masken

In der örtlichen Filiale der Drogeriekette Rossmann konnten Kunden die gesamte Zeit mit Mund-Nasen-Schutz einkaufen kommen. Ob seit den neuesten Regelungen, nachdem beim Einkauf eine FFP2-Maske getragen werden muss, mehr dieser Masken über den Ladentisch gegangen sind, beantwortet die stellvertretende Marktleiterin: „Noch ist es nicht auffällig, dass davon mehr Masken verkauft wurden. Die Nachfrage hat sich nicht wesentlich verändert.“ Der Bestand werde regelmäßig gepflegt und Masken nach bestellt. Sonderbestellungen seien derzeit jedoch nicht notwendig.

Von Christin Assmann, Raik Mielke, Almut Jaekel