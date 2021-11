Grimmen: Handballer dürfen nach Corona-Zwangspause wieder starten

Grimmen

Ab Montag startet beim Handballsportverein Grimmen (HSV) wieder das ganz normale Trainingsprogramm. Das bestätigt Vereinschef Daniel Lemke. Der Spielbetrieb und auch das Training aller Mannschaften waren nach einem Corona-Ausbruch nach zwei Heimspielwochenenden eingestellt worden. Innerhalb von wenigen Tagen waren die Corona-Fallzahlen im Landkreis Vorpommern-Rügen in die Höhe geschnellt.

„Die Infektionslage ist aktuell bereits so dynamisch, dass wir nicht davon ausgehen, diese zeitnah – auch nicht mit sehr effizientem Kontaktpersonenmanagement – wieder einfangen zu können“, hatte Sandra Lehmann, Pressesprecherin in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, dazu bereits am Donnerstag gesagt.

„Bis zu diesem Sonntag hatten wir deshalb als Verein selbstständig alles abgesagt“, informiert Lemke. „Auch, um uns und unseren Verein aus dem Fokus zu nehmen“, ergänzt er. Noch am Freitag gehe jetzt aber ein Brief an alle Eltern von Kindern, die im Verein trainieren, raus, in dem über die aktuelle Situation informiert wird: Das Training soll ab Montag in allen Bereichen – bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – wieder beginnen. Lemke: „Wir weisen auch darauf hin, wie zu verfahren ist, wenn Kinder sich in einem dieser vielen speziellen Quarantäne-Fälle befinden.“

Schulklassen in Quarantäne

In Grimmen sind laut Auskunft aus dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen aktuell drei Schulklassen an der Regionalen Schule „Robert Koch“ in Quarantäne. „An der Förderschule in Grimmen gibt es zwei einzelne Corona-Fälle“, informiert Pressesprecherin Sandra Lehmann. Allerdings seien in den vergangenen Wochen wesentlich mehr Schüler in Grimmen betroffen gewesen als jetzt. Wichtig sei jedoch, zu wissen, dass es derzeit im gesamten Landkreis Corona-Fälle an Schulen und Klassen in Quarantäne gebe. Lehmann: „Grimmen hebt sich dabei nicht besonders hervor.“ In Kitas und Horten in Grimmen gebe es zurzeit keine Corona-Fälle.

Auch Punktspiele des HSV stehen ab dem darauffolgenden Wochenende wieder auf dem Programm. „Das ist gut so, denn sonst kämen wir zu sehr in Verzug“, sagt Daniel Lemke.

Die Zwangspause beim Grimmener Handballsportverein habe jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Mitgliederentwicklung im Verein. „Selbst nach der langen Corona-Zwangspause im Lockdown hatten wir keine großen Einbrüche“, informiert der Vereinschef. Im Gegenteil: Sobald es möglich war, wollten alle wieder in die Hallen.

Fußballer bieten Hilfe an

Trotz Corona-Frusts brachte die aktuelle Entwicklung durchaus auch etwas Positives: Björn Schulz vom Grimmener SV unterbreitete das Angebot, dass die Handballer die Fußballanlagen im Freien im Sportforum nutzen können. „Darüber freuen wir uns sehr und wollen die Zusammenarbeit gern weiter ausbauen“, sagt Lemke. Und auch wenn es in den vergangenen Wochen nicht genutzt wurde, wäre das zukünftig eventuell notwendig und möglich. Beispielsweise, falls nochmals Training im Innenbereich der Hallen aufgrund der Pandemie-Entwicklung nicht möglich sei.

Richtig schwere Erkrankungen hätte es bei Spielern und Trainern im HSV während der vergangenen Wochen nicht gegeben. Allerdings hätten einige für zwei bis drei Tage Erkältungssymptome gezeigt, erzählt Lemke. Übungsleiter und auch Handballer seien davon betroffen gewesen und Erwachsene ebenso wie Kinder.

Landrat: Es geht nicht um Nennung der Schuldigen

Dass bei Spielen mehrerer Mannschaften auch mal eine Infektion verteilt werden kann, sei fachlich überhaupt nicht überraschend, sagt Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth in diesem Zusammenhang. „Wenn unser Gesundheitsamt eine solche Veranstaltung beim Namen nennt, geht es nicht um öffentliche Benennung von Schuldigen. Das ist in dieser Lage absolut unangebracht. Es ging vielmehr darum, einen großen Personenkreis, der bei diesem Spiel gewesen ist, zu sensibilisieren“, erklärt er das Vorgehen. Wer wisse, dass er vielleicht Kontakt zu einem mit Covid-19 infizierten Menschen hatte, hört anders auf körperliche Symptome und achtet dann auch darauf, nicht den Kontakt zu Menschen zu suchen, für die eine Ansteckung gefährlich oder sogar lebensbedrohlich sein könne, hofft der Landrat.

Der Landkreis verweist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich auf die Internetseite. Hier sind alle Informationen über die eigenständige Kontaktnachverfolgung, geltende Rechtsvorschriften und Impftermine im Landkreis zusammengefasst.

Von Almut Jaekel