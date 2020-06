Grimmen: Handelshof Vorpommern zum vierten Mal ausgezeichnet

Grimmen

Dieses Jahr werden 83 Unternehmen durch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock mit dem Titel „Top Ausbildungsbetrieb 2020“ ausgezeichnet. Darunter sind zwölf Unternehmen, die bereits zum 13. Mal in Folge den Titel verteidigen konnten.

Auch in Grimmen und Appelshof gibt es zwei Unternehmen, die sich in diesem Jahr den Preis sichern konnten. Die Fries Holzsysteme GmbH und die Handelshof Vorpommern GmbH bekommen Pokale und Urkunden im Unternehmen überreicht, denn die jährliche Auszeichnungsveranstaltung musste wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte die Handelshof Vorpommern GmbH, mit Sitz im Grimmener Gewerbegebiet. Das Unternehmen konnte sich den Preis bereits zum vierten Mal in Folge sichern.

Worum geht es beim Titel „Top Ausbildungsbetrieb “?

Die Auszeichnung der besten Ausbildungsbetriebe ist eine Erfolgsgeschichte für die ausgezeichneten Betriebe und auch für die IHK zu Rostock. 2007 wurde die Verleihung des Titels TOP Ausbildungsbetrieb initiiert, um neue Akzente für die duale Ausbildung im Bezirk der IHK zu Rostock zu setzen und das über gesetzliche Vorgaben hinausgehende Engagement der Unternehmen zu würdigen.

Für die Unternehmen ist der Titel mehr und mehr zu einem wichtigen Teil ihres Arbeitgeber-Marketings geworden, signalisiert er doch potenziellen Auszubildenden, dass dieser Betrieb sich besonders für seine Auszubildenden engagiert. In den 13 Jahren wurde der Titel „TOP Ausbildungsbetrieb" im Bezirk der IHK zu Rostock insgesamt 866 Mal verliehen.

IHK Präsident Klaus-Jürgen Strupp, der auch Vorsitzender der Jury ist, ist sich sicher: „Nur eine starke berufliche Bildung sichert den qualifizierten Fachkräftenachwuchs, den unsere Unternehmen gerade heute für ihre Zukunftssicherung dringend benötigen.“

Handelshof Vorpommern: Der vierte Titel bei der vierten Bewerbung

„Wir haben vor fünf Jahren von dieser tollen Aktion erfahren. Vor vier Jahren dann das erste Mal teilgenommen und in diesem Jahr nun zum vierten Mal in Folge den Preis gewonnen“, freut sich Stefan Korell. Im Unternehmen kümmert er sich mit vier weiteren Mitarbeitern um eine hochwertige Ausbildung. „Wir sind sehr stolz, dass die Hälfte unserer Angestellten auch in unserem Unternehmen ihre Ausbildung absolviert haben“, sagt Korell. Aktuell verteilen sich auf die verschiedenen Ausbildungsjahre insgesamt 18 Leute.

Stefan Korell ist bei der Handelshof Vorpommern GmbH unter anderem auch für den Bereich "Ausbildungen" zuständig. Derzeit werden 18 junge Leute im Unternehmen ausgebildet. Quelle: Raik Mielke

Neben der Ausbildung von Kaufleuten und Logistikern bietet der Handelshof Vorpommern auch das duale Studien an. „Es hat sehr viele Vorteile kontinuierlich auszubilden. Unsere Azubis lernen das Unternehmen im Detail kennen. Sie durchlaufen jede Abteilung und lernen so das gesamte Team und die Abläufe kennen. Zudem bilden wir mit dem Ziel aus, unsere Azubis nach der Lehre auch zu übernehmen“, erklärt Stefan Korell und meint: „Der Preis ist auch für uns Unternehmen wichtig, weil es eine Art ’Gütesiegel’ darstellt.“

Azubis erarbeiten die Bewerbung selber

Mitverantwortlich für den vierten Titel in Folge ist auch Erik Schulz. Der 19-Jährige absolviert eine Lehre zum Kaufmann im Großhandel und hat in diesem Jahr die Bewerbung bei der IHK eingereicht. „Die IHK hat uns empfohlen die Bewerbung immer von einem Auszubildenden anfertigen zu lassen“, erklärt Stefan Korell. „Ich kenne das Unternehmen nun seit einigen Monaten und schwärme noch immer von den tollen Bedingungen“, sagt Erik Schulz und beschreibt: „Mit dem Umzug im April 2019 in den neuen Gebäudetrakt im Gewerbegebiet haben wir Azubis optimale Bedingungen.“

Erik Schulz (19) absolviert derzeit eine Ausbildung zum Kaufmann im Großhandel. Er hat die Bewerbung in diesem Jahr zusammengestellt. Quelle: Raik Mielke

Der 19-Jährige musste sein Unternehmen und die Ausbildung detailliert beschreiben und hierbei viele vorgeschriebene Fragen beantworten. „Man hat einfach ein geniales Arbeitsumfeld. Es gibt für die Mitarbeiter eine Chillout-Lounge mit Heißgetränken, zudem kann man sich beispielsweise einmal in der Woche massieren lassen. Zudem hat jeder Azubi in jeder Abteilung eine Bezugsperson“, ist Erik Schulz begeistert und freut sich in wenigen Tagen den vierten Pokal für den Handelshof Vorpommern entgegennehmen zu können.

Und ein kleiner Tipp: Für das neue Ausbildungsjahr, welches im August beginnt, kann man sich sogar noch bewerben.

Von Raik Mielke