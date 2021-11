Grimmen

Nach zahlreichen stattgefundenen Computer-Lehrgängen bietet der Seniorenbeirat der Stadt Grimmen nun auch, speziell für Senioren zugeschnittene, Smartphone-Kurse an. Dabei soll den Teilnehmern das nötige Rüstzeug für den sicheren Umgang mit dem Smartphone vermittelt werden.

„Die Hemmschwelle und das Unverständnis unserer Senioren in Bezug auf das Smartphone sind noch hoch“, die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Grimmen, Erika Böhle. „Der Kurs soll zeigen, wie ich mit dem Smartphone das Internet nutze, E-Mails schreiben und lesen kann, Fotos verschicke oder mit den vielen Apps umgehe“, so Böhle.

Viele Senioren sollen die modernen technischen Möglichkeiten besser kennenlernen wollen, um auch im Alter aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen zu können und zeitgemäß unkompliziert die neuen Medien zu nutzen.

Gefahren im Internet sollen aufgezeigt werden

Information, Kommunikation, der sichere Einkauf bei Onlinehändlern, Online-Banking oder die allgemeine Verständigungen untereinander sind allgegenwärtig und seien auch im höheren Alter möglich zu erlernen. Der Kurs soll den Senioren aber auch die Gefahren aufzeigen, die bei einem zu sorglosen Umgang mit dem Smartphone lauern.

„Wir wollen auf die Folgen, die durch Gutgläubigkeit entstehen können aufmerksam machen und erklären, wie wichtig Sicherheitsprogramme sind, um die Vorzüge der digitalen Welt ohne Angst zu nutzen“, wirbt Erika Böhle für das jüngste Vorhaben des Seniorenbeirates. Als Dozent für das Projekt „Senioren sicher an das Smartphone“ konnte Karlheinz Stühler gewonnen werden.

Für Interessenten: Der erste Lehrgang soll am 16. November beginnen und umfasst vier Lektionen a 2 Stunden. Die Lektionen finden immer dienstags in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr im Büro des Seniorenbeirates in der Bahnhofstraße 48 in Grimmen statt. Anmeldungen können über den Seniorenbeirat der Stadt Grimmen telefonisch unter: 038326 / 40 78 10 oder per E-Mail: seniorenbeirat@grimmen.de erfolgen.

Von Torsten Erdmann