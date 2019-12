Grimmen: Harry Glawe favorisiert das Brakel-Huhn 

Grimmen

Hunderte Menschen strömten am Wochenende ins „Kultur- und Ausstellungszentrum der Kleintierzüchter“. So voll war es bei einer Veranstaltung des „Rassegeflügelzuchtvereins 1877 Trebeltal Grimmen“ schon lange nicht mehr. Neben interessierten Besuchern aus der gesamten Region, hatten sich Gäste aus anderen Bundesländern und sogar aus Polen auf den Weg zur „34. Trebeltal Rassetaubenausstellung“ und zur „52. Rassegeflügelausstellung“ gemacht.

Einer der Gründe für das große Interesse war sicher auch eine ganz besondere Premiere. Deutschlands schönste Stargarder Zitterhälse, Ostpreußischen Werfer und Pommerschen Schaukappen wurden in Grimmen gesucht. „Dass wir diese nationale Schau nach Grimmen holen konnten, ist nicht nur eine Premiere, sondern schon eine Art Auszeichnung für unseren Verein“, freute sich Robin Kagels, Vorsitzender des Grimmener Vereins.

Zahlreiche Stargarder Zitterhälse waren bei der erstmals in Grimmen durchgeführten Sonderschau zu sehen. Quelle: Raik Mielke

801 Tiere in 69 Farben und Rassen

Allein innerhalb dieser Sonderschau, die erstmals in der Trebelstadt durchgeführt wurde, präsentierten sich 224 Tiere. „Und damit ist sie eine der größten Hauptsonderschauen der vergangenen Jahre“, informiert Robin Kagels. 79 Aussteller aus ganz Deutschland, darunter drei Jungzüchter, zeigten in diesem Jahr ihre gefiederten Zuchttiere – zunächst den Preisrichtern am Donnerstag und Freitag, anschließend bis Sonntag den Besuchern der Ausstellung.

Zu sehen waren Perlhühner, Gänse, verschiedene Enten-, Hühner-, Zwerghühner- und Taubenrassen. „Wir präsentieren insgesamt 801 Tiere in 69 Farben und Rassen“, sagt der Vorsitzende des Grimmener Rassegeflügelzuchtvereins. Und auch Exoten waren unter den gefiederten Exemplaren. Wie die Schmalkaldener Mohrenköpfe, eine seltene Taubenrasse aus Thüringen. Oder die Ostfriesischen Zwergmöwen, eine Hühnerrasse.

Roland Wildgans : „Der Verein hat Großartiges geschafft“

Unter den vielen Besuchern sind am Wochenende auch Landrat Stefan Kerth, Wirtschaftsminister Harry Glawe oder Grimmens Bürgermeister Benno Rüster.

„Mit viel Engagement, Geschick und Organisationstalent haben die Mitglieder des Vereins eine beeindruckende Schau auf die Beine gestellt“, lobte Harry Glawe und sagte: „Mir gefällt am besten das Brakel-Huhn.“

Im Grimmener Kultur-und Ausstellungszentrum wurden 801 Tiere in den unterschiedlichen Rassen und Farben ausgestellt. Quelle: Raik Mielke

Der Vereinsvorsitzende Robin Kagels führte die Gäste durch die Ausstellungsräume und blickte gemeinsam mit der Politik-Prominenz auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. „Wir haben einen enormen Mitgliederzuwachs in diesem Jahr zu verzeichnen“, berichtete er. Aktuell seien es 84, darunter 14 Kinder und Jugendliche. „Und damit sind wir einer der größten Vereine dieser Art in ganz Mecklenburg-Vorpommerns“, erzählte er.

Grimmens Stadtrat Roland Wildgans brachte es auf den Punkt: „Ich finde es absolut beeindruckend, wie sich der Verein entwickelt. Hier wurde etwas Großartiges geschafft. Man hat junge Leute für eine reale nicht digitale Beschäftigung begeistert.“

Und auch die Besucher waren angetan. „Eine sehr beeindruckende Schau. Ich freue mich total, dass der Verein diese Tradition so toll weiterführt“, sagte Rüdiger Kraul (71). „Die Zitterhälse sind lustig. Die müssen doch den ganzen Tag Kopfschmerzen haben“, meint der sechsjährige Christian Polk.

Von Raik Mielke