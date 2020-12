Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ wollen wir uns nun mit drei Personen beschäftigen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten mit der Heimatgeschichte beschäftigt haben. Durch deren großes Engagement und die Veröffentlichung zahlreicher Artikel und Publikationen konnte die Geschichte der Stadt Grimmen bis heute überliefert werden. In diesem ersten Teil geht es um Walther Ludwig Christian Koß.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder hat uns hierfür Material, vor allem Aufzeichnungen von Kurt Noske, zur Verfügung gestellt.

Von der ersten bis zur vierten Klasse in Grimmener Schule

Walther Ludwig Christian Koß wurde am 12. Dezember 1904 in Wustrow geboren. Nach der Beendigung der Schulzeit, Klasse 1 bis 4 in Grimmen und später wahrscheinlich in Stralsund, erhielt er am 1. Oktober des Jahres 1924 einen Ausbildungsplatz bei der Rostocker Zeitung „Mecklenburger Warthe“.

Bei jener Zeitung übernahm er später den Lokalen- und Unterhaltungsteil, sowie den Lokalsport. In den Folgenjahren leitete er in Berlin die Herstellung des mecklenburgischen Kopfblattes mit eigenem Landesteil.

Von 1930 bis 1938 war Walther Koß Mitarbeiter bei der Grimmener-Kreis-Zeitung. Wie aus den Quellen hervorgeht, verschaffte er sich in dieser Zeit durch seine akribische Arbeit einen guten Ruf in der Trebelstadt. Der langjährige Geschäftsführer der Buchdruckerei Waberg, Ernst Balk, stellte Walther Koß am 31.12.1938 ein Zeugnis aus. „Mit wertvollen Bildern hat Walther Koß die Spalten der Grimmener-Kreis-Zeitung belebt und bereichert und den Umbruch mit sicherer Hand zu gefälligen und geschmackvollen Ausgaben geformt“, heißt es in dem Zeugnis.

Nach dem Übergang der Grimmener-Kreis-Zeitung in den Pommerschen Zeitungsverlag war Koß als Schriftsteller tätig.

Als Archivpfleger intensiv mit Heimatgeschichte beschäftigt

Am 11. November 1940 wurde er zum ehrenamtlichen Archivpfleger ernannt. Durch diese neue Berufstätigkeit bedingt, beschäftigte sich Walther Koß sehr intensiv mit der Grimmener Heimatgeschichte. Er durchstöberte besonders das Stadtarchiv in Grimmen, aber auch jene Archive der benachbarten Orte, die Museen, Bibliotheken und Zeitungsarchive. Walther Koß begann in dieser Zeit an einer Geschichte über die Stadt Grimmen zu arbeiten.

Dass er hierbei mit Herz und Seele für den heimatgeschichtlichen Gedanken bei der Sache war, merkten die Einwohner Grimmens schnell. Veröffentlichte er doch immer wieder historische Beiträge in der Grimmener-Kreis-Zeitung. Zudem besuchte er viele ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt und sammelte deren Geschichten ein. Stets mit dem Ziel eine Chronik der Stadt zu erarbeiten.

Als Grundlage nutzte er auch die Abschrift der „ Chronik der Stadt Grimmen“, die Carl Coppius von 1885 bis 1888 geschrieben hatte. Sie beinhaltete den Zeitraum von der Stadtgründung bis 1812 auf 57 Schreibmaschinenseiten. Diese wurde zu jener Zeit aber nicht als Druck veröffentlicht, so dass die Chronik unter den Bürgern der Stadt kaum bekannt war.

Leider hat Walther Ludwig Christian Koß eine Chronik über die Stadt Grimmen nie fertiggestellt. Sie bliebt durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges in den Anfängen stecken. Wichtige Teile der Stadtgeschichte wurden jedoch durch seine gut recherchierten Artikel in der Grimmener-Kreis-Zeitung überliefert.

Er wurde mit der totalen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg nicht fertig. So schied er kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee am 1. Mai 1945 in Grimmen mit seinen Eltern freiwillig aus dem Leben.

Aufzeichnungen landeten im Ofen

Die umfangreiche heimatgeschichtliche Sammlung von Walther Ludwig Christian Koß konnte in den Nachkriegsjahren leider nicht gerettet werden. Lediglich Kurt Noske und dessen „Jungen Historiker der Adolph-Diesterweg-Oberschule“ bemühten sich mit Beginn der 1950er Jahre, das heimatgeschichtliche Erbe von Koß bestmöglich zu sichern.

Jedoch mit geringem Erfolg. Noske nahm damals Kontakt zum jüngeren Bruder von Walther Koß auf. Heinrich-Jürgen Koß war zu jener Zeit aus Österreich nach Grimmen gezogen, um das Geschäft seiner Eltern zu übernehmen. Jener Heinrich-Jürgen Koß gewehrte Kurt Noske Einblicke in die Notizen seines verstorbenen Bruders.

Jedoch sollte dies nur von kurzer Dauer sein. Denn als Noske an der „Festschrift zum Heimatfest 1957“ arbeitete und um einen erneuten Einblick in die Unterlagen bat, waren diese nicht mehr verfügbar. Die Frau von Heinrich-Jürgen Koß hatte sämtliche Dokumente zum Heizen der Öfen genutzt. So ging damals jede Menge heimatgeschichtliches Material verloren.

Von Raik Mielke