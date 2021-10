Grimmen

Es regnet, der Wind fegt die Blätter von den Bäumen und ein dünner Schal ist schon gar keine so ganz schlechte Idee. Auf der anderen Seite zeigt sich die Natur in diesen Tagen auch von ihrer schönsten Seite. Dann nämlich, wenn die Sonne durch das bunte Laub scheint, ein kahler Apfelbaum noch einige Früchte trägt oder der Altweibersommer wunderschöne Fadenbilder malt.

Anders gesagt: Man kann den Herbst ebenso lieben wie auch verteufeln. Ähnlich geht es derzeit den tierischen Bewohnern im Zoo von Grimmen. Während einige vergnügt im Matsch herumtollen, ziehen sich andere bereits unter die wärmende Rotlichtlampe zurück. Und auch die Tierpfleger stellt der Herbst vor besondere Herausforderungen. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich im Heimattierpark um und wollte erfahren, wie denn so ein ganz gewöhnlicher Herbsttag im Zoo der Stadt abläuft.

Laub, Laub und nochmals Laub

Laub harken – Tag für Tag, Stunde um Stunde. Im Grimmener Zoo gibt es zahlreiche Laubbäume. In den Sommermonaten werfen diese auf viele Tiere einen wohltuenden Schatten, im Herbst bieten sie einen malerischen Anblick. Doch gerade in diesen Tagen halten die Laubmassen die Tierparkmitarbeiter und Helfer auf Trab. „Wir müssen täglich das Laub zusammenharken. Ein Container ist schnell voll. Eine sehr mühselige Arbeit, die aber erledigt werden muss. Zum einen besteht durch das Laub eine Rutschgefahr für Besucher, zudem wären die liegengeblieben Laubmassen schlecht für die Bodensubstanz in den Gehegen“, sagt Tierparkleiterin Christin Trapp.

Laub, Laub und nochmals Laub: Sogar die Knirpse der Kindertagesstätte aus Sievertshagen packen gerne mit an. Quelle: Raik Mielke

Und am Dienstagvormittag gab es sogar fleißige Helfer. Kindergartenkinder aus Sievertshagen – die regelmäßig in den Grimmener Zoo kommen – brachten ihre Kinderharken mit und fegten das Laub im Ziegengehege zusammen.

Währenddessen war Tierpfleger Pero Zimak bereits mit der Schubkarre unterwegs zum Schweinegehege. Für die beliebten Wollschweine und deren Nachwuchs gab es an diesem Tag sehr viel Obst. „So hat jeder tierische Bewohner seine ganz besonderen Vorlieben“, sagt Christin Trapp und erklärt: „Das Futter wird auch in der kalten Jahreszeit nicht umgestellt. Hier gibt es einen klar definierten und gesunden Speiseplan.“

Futterspenden gerne genommen – Kastanien werden im Zoo nicht verfüttert

Gerne genommen sind in den Herbstmonaten auch Futterspenden. Jedoch bittet die Tierparkchefin, sich hier an die Regeln zu halten. „Zuerst einmal freuen wir uns sehr, wenn uns Privatleute diverse Futterspenden vorbeibringen. In dieser Woche haben wir beispielsweise aus den Projektgärten des Strukturfördervereins viele Zucker- und Mohrrüben bekommen“, freut sich Christin Trapp.

Tierpfleger Pero Zimak auf dem Weg zum Schweinegehege. Jedes Tier hat sein ganz spezielles Lieblingsessen. Quelle: Raik Mielke

Wichtig hierbei ist, diese Spenden direkt bei den Tierpflegern abzugeben und nicht einfach in die Gehege zu werfen. „Es geht darum, die Mahlzeiten zu portionieren. Wir erleben es immer wieder, dass zu große Mengen in die Freigehege geworfen werden. Dies kann – auch wenn es gut gemeint ist – schädlich für unsere Tiere sein“, erklärt Trapp.

Zudem spricht die studierte Biologin das Füttern mit Kastanien an. „Unsere Tiere bekommen generell keine Kastanien zu fressen. Diese enthalten Blausäure – ein Gift, welches in großen Mengen sogar zum Tod der Tiere führen kann. „Unsere Ziegen beispielsweise würden dadurch einen Blähbauch bekommen. Sie sind Wiederkäuer und würden liebend gerne große Menge davon fressen. Jedoch hätte dies schlimme Folgen“, betont Trapp.

Vom Tobespaß im Freigehege direkt unter die wärmende Rotlichtlampe

Doch ein Tierparkbesuch in den Herbstmonaten ist überaus spannend und ein völlig anderes Erlebnis als beispielsweise in den Sommermonaten. „Dies liegt in erster Linie daran, dass wir tierische Bewohner haben, die sich insbesondere bei diesem oft zitierten Schmuddelwetter sehr wohlfühlen“, sagt Christin Trapp.

Gemeint sind unter anderem die Wollschweine. „Diese haben im Sommer eher mit der Hitze zu kämpfen. Die aktuelle Modder in den Gehegen stört sie hierbei weniger. Vor allem die jungen Tiere tollen vergnügt auf dem eingezäunten Freigelände herum und suhlen sich im Schlamm“, erklärt Trapp.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Der Grimmener Heimattierpark hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Für Kinder kostet der Eintritt zwei Euro, Erwachsene zahlen vier Euro. In Kürze ist auch wieder die Jahreskarte für 2022 erhältlich. Diese kostet für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 20 Euro.

Andere Zoobewohner fühlen sich derzeit bereits an einem ganz anderen Ort sehr Wohl – unter der Rotlichtlampe. Gut zu beobachten beispielsweise im Erdmännchengehege. Dort wird getobt, aber anschließend geht es schnell wieder ins Innengehege und ab unter die wärmende Lampe. Ähnlich sieht es bei den Kapuziner- oder den Weißbüschelaffen aus. „Es kann also hin und wieder vorkommen, dass unsere Affen von den Besuchern an bestimmten Tageszeiten nicht entdeckt werden“, sagt die Tierparkleiterin. Denn alle Tiere haben in diesen Tagen die freie Entscheidung, ob sie die Zeit unter freiem Himmel oder an einem kuscheligen Ort verbringen.

Von Raik Mielke