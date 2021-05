Grimmen

Es ist in jedem Jahr das Gleiche: Plötzlich ist Muttertag und wieder ist nichts vorbereitet. Dabei ist dieser Ehrentag für alle Mamas vorhersehbar. Seit Anfang der 1920er-Jahre wird er in Deutschland Anfang Mai gefeiert und das meist mit Blumenwünschen. Hierzulande hatte allerdings der Frauentag am 8. März jahrzehntelang die größere Resonanz. Doch wo bekommt man auf die Schnelle jetzt in Grimmen Blumen her?

Die „ Blumenfeen Mandy Katrin“ sind am Sonntag wie in jedem Jahr mit ihren Angeboten am Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ anzutreffen. Bis 12 Uhr bieten sie dort schöne, gebundene Sträuße und Pflanzschalen. „Das haben wir natürlich alles vorbereitet, Blumen binden kann man dort nicht“, sagt Katrin Rudat. Deshalb hatten die Blumenfeen, die ansonsten und auch am Sonnabend fast den gesamten Tag über im Rewe-Markt am Jarpenbeeker Damm zu finden sind, in diesen Tagen auch allerhand zu tun. „Besonders empfehlen kann ich unsere Wachsrosen mit roten Herzen“, sagt Katrin Rudat. Sehr schön seien auch die Ecuador-Rosen. Auch Hortensien und sogar Sonnenblumen seien schon im Angebot.

Im Blumenhaus Martens in Grimmens Stadtteil Südwest wird ebenfalls fleißig gebunden, was das Zeug hält. „Unsere frische Ware ist am Freitag eingetroffen. Natürlich haben wir zum Muttertag viel mehr bestellt sonst“, sagt Marita Martens. „Wir wissen ja aus den letzten Jahren, wie hoch die Nachfrage ist“. Und die sei in den letzten Jahren zum Muttertag sogar größer gewesen als zum Frauentag im März. Bunte Sträuße seien gefragt, erzählt sie weiter. Einzelne Rosen seien dagegen eher out. Curcuma und Strelitzien könne sie besonders empfehlen.

Das Blumenhaus Martens hat am Sonnabend und auch am Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ihr Mann, Uwe Martens, verkaufe übrigens zusätzlich am Sonntag auch Sträuße am Grimmener Kulturhaus. „Dieses Angebot halten wir seit 20 Jahren dort zum Ehrentag der Mütter“, sagt Marita Martens. Ursprünglich hätten das ihre Töchter gemacht, um ihr Taschengeld aufzubessern, später übernahm das ihr Mann.

Das Blumenhaus Schütte in der Grimmener Bahnhofstraße öffnet sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag. „Der Muttertag ist unser umsatzstärkster Tag“, sagt Toralf Schütte. Geöffnet sei von morgens an bis in den späten Nachmittag. Rosa, rot und pink – die typischen Mädchenfarben seien besonders gefragt, sagt Schütte.

Von Almut Jaekel