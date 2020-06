Grimmen: Hier können Schüler in den Sommerferien abenteuerliche Tage erleben

Grimmen

Die für Schüler schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Richtig, die Sommerferien! In den vergangenen Wochen wurden die Pauker der Region im „Homeoffice“ vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Da kommt eine sechswöchige Auszeit vom etwas anderen zweiten Schulhalbjahr sicher gelegen. Und wie könnte man die Zeit besser verbringen, als mit anderen Leuten zusammen in einem abenteuerlichen Ferienlager. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die Angebote der Region vor und erklärt, wo es kurzfristig noch freie Plätze gibt.

Fünf Abenteuer im „Homeland Bremerhagen“

Der CHAMÄLEON Stralsund e.V. bietet Feriencamps für Kinder von sieben bis 12 Jahren im „Homeland Bremerhagen“ an. „In der vierten und fünften Ferienwoche sind noch wenige Plätze frei“, verrät Simone Holtz. Spiel, Spaß, Aktion, Wissen und Abenteuer warten dann auf jeweils bis zu 12 Kinder. Ob Wald oder Wasser, hoch zu Ross oder auf Schusters Rappen – für jeden ist etwas dabei. „Die vergangenen Camps erlebten ein fantastisches Feedback und so soll es auch in diesem Jahr weitergehen“, verspricht Simone Holtz.

Mehr Infos und Anmeldeformulare gibt es bei simone.holtz@chamaeleon-stralsund.de oder unter der Telefonnummer 03831-2039510.

In Bremerhagen kann man an fünf Tagen viele Abenteuer erleben. Quelle: Veranstalter

Zusätzliches drittes Ferienlager im Nehringer Jugendgästehaus „Graureiher“

Um Eltern in Corona-Zeiten eine zusätzliche Option für ihre Kinder zu bieten, starten in den Sommerferien im Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen drei Ferienlager direkt an der Trebel. „Wir wollen abenteuerliche Tage auf unserem Gelände verbringen. Die Teilnehmer werden im Steinzeitlager Pfeil und Bogen bauen, mit dem Kanu die Trebel erobern oder gemeinsam am Lagerfeuer die Zeit verbringen“, nennt Leiter Basti Retzlaff einige Highlights. In der dritten, vierten und fünften Wochen finden die Ferienlager im Jugendgästehaus statt. „Für alle drei Durchgänge gibt es noch einige wenige freie Plätze“, bestätigt Retzlaff.

Mehr Infos und Anmeldungen unter: www.jgh-graureiher.de oder unter der Telefonnummer 038334/80311

Auf dem Schulbauernhof in Stahlbrode die Natur hautnah erleben

Der „LandWert Schulbauernhof e.V“ organisiert in den Sommerferien zwei Ferienlager. In der vierten und fünften Ferienwoche kann man die Natur in Stahlbrode hautnah erleben. „Wir werden gemeinsam mit den Kindern kochen, Brot backen, Käse herstellen, uns um die Tiere des Schulbauernhofes kümmern und zahlreiche Freizeitaktivitäten unternehmen“, fasst Solveig Borges zusammen. Für beide Angebote gibt es noch wenige freie Plätze.

Mehr Infos und Anmeldungen unter: www.landwert-schulbauernhof.de oder unter der Telefonnummer 03831-2892422

Auch im Schulbauernhof in Stahlbrode wird es ein Ferienlager geben. Quelle: Veranstalter

Sportjugend Vorpommern-Rügen setzt auf sportliche Aktivitäten im und am Wasser

Kanuwandertour - die etwas andere Ferienfreizeit in der Mecklenburgischen Sennplatte. Gemeinsam mit der SeenLandAgentour bietet die Sportjugend Vorpommern-Rügen in diesem Jahr ein neues Ferienangebot an. Ferienkinder tauchen in der dritten Ferienwoche in ein Netz aus Seen, Flüssen und Kanälen ein. „Vorbei geht es an malerischen Bootshäusern, schilfbewachsenen Ufern und Wäldern. Lautlos gleiten wir im Canadier an der wunderschönen Natur vorüber. Doch dann kommt plötzlich Leben ins Boot: Ein kleines Rennen und anschließend eine Badepause am Sandstrand. Am Abend bauen wir unsere Zelte auf einem Campingplatz auf und kochen und essen gemeinsam. Den Tag lassen wir gemütlich am Lagerfeuer ausklingen. So könnte einer von 5 Tagen dieser Ferienfreizeit aussehen“, beschreibt Ben Teetzen von der Sportjugend und sagt: “Diese Fahrt ist ein Mix aus Spaß, Action, Bewegung und Persönlichkeitsbildung.“

In der letzten Ferienwoche ist in Dranske zudem ein Wassersport-Camp direkt auf der Insel Rügen geplant. „Geplant sind diverse sportliche Angebote auf dem Wasser. Unter anderem findet ein zwölfstündiger Grundkurs im Windsurfen statt. Zudem können die Teilnehmer sich beispielsweise im Stand-up-Paddling ausprobieren. Für beide Events haben wir noch freie Plätze zur Verfügung“, sagt Ben Teetzen.

Mehr Infos und Anmeldungen zu beiden Angeboten unter: www.sportjugend@ksb-vr.de oder unter der Telefonnummer 03831-2892670

Von Raik Mielke