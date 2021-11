Grimmen: Hier können sie sich in der Woche ab 22. November impfen lassen

Grimmen

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Daher werden auch in der kommenden Woche die mobilen Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen die Impfangebote der Hausärzte und des Impfstützpunktes in Stralsund, in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen, ergänzen, ist aus der Kreisverwaltung zu erfahren.

Alle Impftermine der mobilen Teams sowie im Stralsunder Impfstützpunkt sind „freie Impftermine“, ohne vorherige Terminvereinbarung zur grundsätzlichen Corona-Schutzimpfung sowie zur Auffrischungsimpfung. Aufgrund der momentan hohen Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung kann es durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort dennoch zur kurzfristige Terminvergabe kommen.

Die mobilen Impfteams sind in der kommenden Woche in folgenden Orten und die Öffnungszeiten des Impfstützpunktes Stralsund lauten wie folgt:

In der Gemeinde Süderholz wird am Montag von 12 bis 16 Uhr in der Gemeindeverwaltung in der Rakower Straße 1 geimpft. Im Strelapark Stralsund ist es ebenfalls am Montag von 10 bis 16 Uhr möglich sich impfen zu lassen. Am Montag kann man sich außerdem im Stralsunder Impfstützpunkt von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr impfen lassen. Am Dienstag gibt es in der näheren Region um Grimmen keine Impftermine. Am Mittwoch und Donnerstag ist der Stralsunder Impfstützpunkt wie folgt geöffnet: Mittwoch von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 12 und 15 bis 21 Uhr zum Abendimpfen für tagsüber Berufstätige.

Voraussichtlich wird in der kommenden Woche die Hotline des Landes zur Terminvergabe der Impftermine wieder freigeschaltet. Diese lautet: 0385/20271115.

Von Almut Jaekel