Grimmen

Wieso hat das Grimmener Corona-Testzentrum in der Bahnhofstraße geschlossen? Diese Frage stellten sich in den letzten Tagen viele Grimmener. Die Antworten kommen von Dörte Lange, Sprecherin in der Kreisverwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen.

„Die Außenstelle des Testzentrums Stralsund unseres Landkreises in Grimmen hat nicht wirklich geschlossen, sondern nur nicht mehr ganztägig geöffnet“, sagt sie. „Von Montag bis Freitag von 12.30 Uhr bis 16 Uhr. Als Grund nennt Dörte Lange die mangelnde Nachfrage nach den Tests in der Trebelstadt – wohl auch, weil in den vergangenen Tagen in Grimmen bereits ohne Tests eingekauft werden durfte. Das Zentrum war einfach nicht ausgelastet.

Welche Tests werden in der Außenstelle des Testzentrums in Grimmen durchgeführt?

„Dort kann jeder Schnelltests durchführen lassen, die als Bedingung für manche Öffnungen gelten“, erklärt die Kreissprecherin. Außerdem nehmen die dortigen Mitarbeiter die sogenannten PCR-Test, die vom Gesundheitsamt für Kontaktpersonen von Erkrankten oder positiv Getesteten angeordnet werden, damit sie ,entisoliert’ werden können.

Werden die Öffnungszeiten wieder erweitert?

Denn diese Tests muss man jetzt ja beispielsweise vorweisen, wenn man in Restaurants essen gehen möchte. Erwachsene, die in Vereinen Sport treiben wollen oder für die Nutzer von Fitnesscentern benötigen diese Tests auch. „Eventuell, wenn der Bedarf da ist“, sagt Dörte Lange. Dann würde das Grimmener Testzentrum seinen Betrieb wieder hochfahren. Lange: „Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten für diese Tests in Grimmen.“

Welche? In den Apotheken „Am Mühlentor“ und in der „Ratsapotheke“, informiert die Pressesprecherin – jeweils ab 14 Uhr. Das bedeutet allerdings, auch dort sind die Schnelltests genauso wie im Testzentrum nur an den Nachmittagen möglich.

Von Almut Jaekel