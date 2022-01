Grimmen

In der vierten Kalenderwoche des neuen Jahres bieten die Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen erneut die Corona-Schutzimpfung an vielen verschiedenen Orten im Landkreis an. Impfangebote sowohl mit, als auch ohne Termin können mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in den Impfstützpunkten Grimmen und Strelapark Stralsund wahrgenommen werden.

Im Impfstützpunkt Grimmen in der Bahnhofstraße 12 werden von Montag bis Donnerstag jeweils von 13 bis 16 Uhr die Impfstoffe von Moderna und Biontech ohne Termin geimpft. Von 9 bis 12 Uhr können Termine an den Wochentagen vereinbart werden. Nur am Freitag kann nicht spontan ohne Termin eine Impfung erhalten werden. Der Zeitraum von 13 bis 19 Uhr ist für Terminabsprachen freigegeben.

Auch im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund werden ab dem 24. Januar 2022 von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr die Impfstoffe von Moderna und Biontech ohne Termin geimpft.

Laut Angabe der Kreissprecherin erfolgt der Einsatz der Impfstoffe ab dem 24. Januar 2022 auch bei den Impfangeboten ohne Termin nach Stiko-Empfehlung: Personen über 30 Jahre erhalten ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Der Impfstoff von Biontech ist ausschließlich dem Personenkreis unter 30 Jahren vorbehalten.

Impftermine sollen weiterhin ausreichend vorhanden sein und über die landesweite Impfhotline 0385 20271115 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden.

