Grimmen

Erlebnis, Ausgleich, Ruhe und Momente, die ewig bestehen bleiben – die Fotografie ist ein Hobby mit vielen Perspektiven, Möglichkeiten und schnellen Resultaten. In den Genuss der visuellen Ausbrüche aus dem Alltag können die Grimmener schon Anfang April in Wasserturm, Kirche, Rathaussaal und Museum kommen. Mit den Gesichtern hinter der Kamera hat die OSTSEE-ZEITUNG vorab über Ursprung, Ansporn und Faszination für das Hobby, sowie das richtige Foto gesprochen.

Die Jagd nach dem richtigen Foto beginnt für Hannes Masloboy – wie im Reich der Tiere – mit Anpirschen, Ausharren und dem vorsichtigen Eintritt in das Trebeltal. Wissen über sein favorisiertes Areal, die Umwelt und Tiere, selbst deren sich änderndes Verhalten während der Jahreszeiten hat sich der gebürtige Stralsunder angeeignet. „Vieles habe ich noch von meinem Opa, der früher zur Jagd ging. Dadurch hat sich auch mein Interesse an der Natur entwickelt. Ich war froh, wenn er nichts geschossen hat“, erzählt Masloboy.

Daher kamen auch Tricks und Kniffe zum unbemerkten Ranpirschen, wie „nicht im Wind stehen bleiben. Sobald dem Tier der menschliche Geruch in die Nase weht, ist es vorbei. Wenn sie mich bemerken, aber nicht riechen können, gehen sie nur um mich herum. Gerade Rehe sind ja von Natur aus auch neugierig“, weiß Masloboy und fügt hinzu: „Ich möchte die Tiere nicht stören oder erschrecken, sondern als Beobachter dazukommen und genauso unauffällig wieder gehen. Ich bin nur zu Gast in der Natur. Und man muss immer abwägen – ist es ein Foto wert.“

Das Trebeltal durch Zufall entdeckt

Das besondere Angebot des Naturgebietes interessiert den Neugrimmener, seitdem er zufällig die Region bei einem Besuch der Schwiegereltern entdeckte. „Die Artenvielfalt, das es immer wieder Neues zu entdecken gibt, ist faszinierend. Obwohl man meinen könnte, dass man nach einer Weile alles kennt, gibt es noch eine Menge ungeahnter Motive“, betont der 34-Jährige. Seit sechs Jahren wird der Auslöser bei allen möglichen Szenarien gedrückt. „Ich mag Tiere in ihrem ursprünglichen Habitat, bin aber weniger der Fotograf, der versteckt mit Tarnnetz ausharrt. Ich gehe durch die Natur und schaue mich um“, erklärt Masloboy.

Für sein neuestes Projekt wird er dabei eine Ausnahme machen. „Ich habe eine Dachsburg mit bis zu 30 Eingängen gefunden und eine Wildkamera aufgestellt und schon eine Position ausgesucht, um vorsichtig zu probieren ein Foto zu machen. Aber nur wenn sich die Dachsfamilie nicht gestört fühlt. Das wird mein Zielfoto des Jahres“, so Masloboy weiter.

Mittlerweile leistet ihm sein Sohn gelegentlich Gesellschaft beim Knipsen. „Ich bin immer dankbar, wenn ich losgehen kann. Mit zwei kleinen Kindern zuhause muss man sich die Zeit freischaufeln, damit die Familie nicht einbüßt“, weiß der Vater, der vor allem die Ruhe und den Ausgleich in seinem Hobby genießt. Dazu kommt die Sammlung verewigter Erinnerungen, die in einem Buch und Kalender auch für andere festgehalten sind und online zum Verkauf stehen.

Fürs richtige Foto vor den Hühnern aus dem Bett

Für einen Sonnenaufgang steht Anke Hanusik in aller Herrgottsfrühe auf, denn das ist es der Grimmenerin auch am Wochenende wert. „Das ist mein Ausgleich. Ich fahre lieber ans Meer, mache mir vorher Gedanken, wie das Bild aussehen soll und wenn das Wetter mitspielt und alles passt, ist das so ein richtig schöner Moment“, weiß Hanusik und ergänzt: „Obwohl es hier auch viele schöne Motive gibt. Das Fotografieren selbst bringt mir Entspannung und Freude.“ Mit ihrer Begeisterung und den daraus resultierenden Fotos konnte sie schon Bekannte und Kollegen anstecken. „Ich bin auch in Gruppen unterwegs. Es ist schön sich auszutauschen und Tipps zu bekommen. Damit entwickelt man sich weiter“, so Hanusik weiter.

Anke Hanusik (43) bringt das Foto-Hobby Entspannung,Freude und volle Alben. Quelle: Christin Assmann

Und mit den über Jahren gesammelten Erfahrungen setzt sie Tagesbeginn oder -ende richtig in Pose. Das gelingt der Hobbyfotografin auch bei Motiven in Bewegung, wenn sie bei Handball- und Fußballspielen hinter der Linie steht. Nachbearbeitung und Photoshop lehnt die 43-Jährige dankend ab. Die Natur malt die schönsten Farben und mit etwas Übung gelinge es diese auch einzufangen.

Nach einem Familienschicksal 2014 widmete sie sich dem Hobby, auch wenn sie anfangs das schlechte Gewissen zurückhielt. Doch zusammen mit ihrer Tochter ging es raus aus dem Trott und auf die Suche nach geeigneten Kulissen, die sie oft auf den Inseln der Umgebung findet. Aus den über 60 Fotoalben die geeigneten Exemplare für die Vernissage zu finden, sei nicht einfach gewesen. „Ich bin schon etwas nervös vor der ersten Ausstellung. Erst war nichts gut genug, aber ich glaube schöne Bilder gefunden zu haben“, erklärt die Grimmenerin.

„Es bleibt nur für einen Augenblick, also eine kurze Zeit“

Für Frank Weitzer ist es zwar nicht die allererste Ausstellung, in der seine Fotografien zu sehen sein werden, dafür jedoch die Erste in seiner Heimatstadt. „Ich freue mich schon darauf. Die Konstellation der verschiedenen Fotografen und ihrer Arbeit wird sehr interessant. Vielleicht inspiriert das auch den einen oder anderen Grimmener für ein neues Hobby“, sagt Weitzer.

Durch den Sucher seiner Kamera taucht Frank Weitzer (47) in eine andere Welt ein. Quelle: privat

Den Reiz des Auslösers hat der ehemalige Ranger während einer Auszeit entdeckt. „Es hat auf Reisen angefangen. Der Durchbruch kam in Mittelamerika als ich die Farbenvielfalt auf den Straßen und Märkten gesehen habe, wollte ich das Geschehen so authentisch wie möglich festhalten“, erinnert sich Weitzer und erklärt: „ So wie ich es wirklich erlebt und mit meinen Augen gesehen habe. Alltägliche Motive im richtigen Licht zur vollen Geltung bringen. Jedes Bild sollte eine Botschaft haben und reflektieren, was sich der Fotograf dabei gedacht hat.“

Timing sei beim Fotografieren enorm wichtig. „Es kommt auf den Moment und die Situation an, in der ich mich befinde. Denn es bleibt nur so für einen Augenblick, also eine kurze Zeit, das zu erkennen und einfangen und dabei den Charakter widerspiegeln zu können“, weiß der Grimmener.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem führen Anordnung im Bild, Perspektive und geeignetes Licht zum Erfolg. „Ich schaue auf geometrische Formen im Bild, die den Blick des Beobachters im Bild halten. Der Blickwinkel kann das Bild komplett verändern“, so Weitzer. Dafür brauche der Fotograf ein geschultes Auge und nicht unbedingt teures Equipment. „Für den Anfang ist vieles mit dem Handy möglich. Wichtig ist sich zu überlegen, was ich zeigen möchte, sich auszurichten und nicht wahllos zu knipsen. Dadurch kommt Übung und Erfahrung von den Fehlern, die zu sehen sind“, erklärt er. Denn das würde zu den Geschichten führen, die mit dem Abgelichteten in ewiger Erinnerung bleiben können und gebe dem Fotografierenden die Möglichkeit „durch den Sucher in eine andere Welt einzutauchen.“

Von Christin Assmann