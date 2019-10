Grimmen: Hochklassige Konzerte und ein Arbeitseinsatz

Grimmen

Am Wochenende wird es musikalisch in Grimmen und den umliegenden Gemeinde. Gleich zwei spannende Acts werden in Horst und Hohenwieden erwartet. Zudem lädt der Grimmener Heimattierpark zum Herbstputz ein.

Konzert der Miller-Family in Hohenwieden fast ausverkauft

Unter dem Motto „Näher nur der Mond“ gibt es am Freitagabend um 19.30 Uhr das nächste Highlight bei der Konzert(chen)reihe in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden. Zu Gast dieses Mal die Miller-Family, eine sechsköpfige Familien-Band.

Vater Tom und seine fünf Töchter zwischen 11 und 23 Jahren begeistern mit frischem, handgemachtem Folk-Rock. Alle haben langjährige Stimm- und Instrumentalausbildungen absolviert. in dieser Besetzung hat die Miller-Family bereits eine größere Anzahl Konzerte gegeben, auf Festivals gespielt, und Aufnahmen im Studio gemacht. In naher Zukunft erwartet sie, dass auch der jüngste Miller (Noah) die Band vervollständigt.

Derzeit spielen sie in der Besetzung Tom Miller (Gitarre), Maria Miller (Geige), Jorinde Miller (Kontrabass), Maya Miller (Ukulele, Cajon), Leonie Miller (Akkordeon), sowie Bella Miller (Geige). Zudem werden alle Mitglieder der Band auch singen.

Wie die SOS-Dorfgemeinschaft mitteilte, gibt es bereits diverse Vorbestellungen, so dass der Saal schon fast restlos ausverkauft ist.

Herbstputz im Grimmener Heimattierpark

Am Sonnabend findet ab neun Uhr im Tierpark Grimmen der traditionelle Herbstputz statt. Dazu ruft der Förderverein Tierpark Grimmen alle Vereinsmitglieder und interessierte Mitstreiter auf. In Vorbereitung auf die Halloween-Party im Tierpark, am 30. Oktober 2019, soll alles herausgeputzt werden. Hauptsächlich steht das Laubharken auf dem Arbeitsplan. Geeignete Geräte sind bitte mitzubringen. Nach Abschluss der Arbeiten wird für alle Beteiligten ein kleiner Imbiss bereit stehen.

Klezmermusik bei der Konzertreihe „Horster Herbst“

Harry's Freilach aus Berlin spielt am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche in Horst. Zu hören ist Klezmermusik. Diese Musik ist im Ostjudentum entstanden und von osteuropäischen und orientalischen Harmonien und Rhythmen beeinflusst. Die Melodien sind freudig und tänzerisch, melancholisch-versonnen oder tragisch-expressiv, manchmal feierlich, manchmal wüsten-wild, immer jedoch von einer besonderen Intensität.Harry's Freilach tritt, vom Duo bis zum Quintett, seit 1992 auf öffentlichen und privaten Veranstaltungen auf, in Konzerthallen, auf Theaterbühnen, in Kirchen und Open-air, zu Vernissagen und Betriebsfesten, zu Geburtstags- und besonders zu Anlässen. Zum Programm gehören traditionelle Freilachs, Horas, Nigunim und chassidische Tänze sowie neuere Kompositionen im Klezmer-Stil.

Oktoberfeuer in Abtshagen

Am Freitag lädt die Gemeinde Wittenhagen zum Oktoberfeuer nach Abtshagen ein. Los geht es um 17 Uhr am Kindergarten mit einem Geisterumzug, der auf dem Sportplatz endet. Begleitet wird dieser durch das Prohner Schalmeien Orchester. Auf dem Sportplatz gibt es anschließend ein Lagerfeuer und zahlreiche Köstlichkeiten.

Von Raik Mielke