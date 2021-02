Grimmen: Hoffnung auf Entlastung von 4,9 Millionen Euro Altschulden

Grimmen

Für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Grimmen (GWG) gibt es neue Perspektiven: Mit der Nachricht, dass jetzt in Mecklenburg-Vorpommern begonnen werden könne, Kommunen von Altschulden aus dem DDR-Wohnungsbau zu entlasten, gibt es neue Möglichkeiten für das Grimmener Unternehmen.

Erdrückende Altschuldenlast

Die GWG – mit etwa 1650 Wohnungen im Bestand größter Vermieter der Stadt – leidet seit der politischen Wende unter einer erdrückenden Altschuldenlast. Das Unternehmen geht zurück auf die Kommunale Wohnungsverwaltung, die in Grimmen mehr als 50 Jahre existiert. Millionenkredite, die noch aus DDR-Zeiten stammen, gehen seit Jahrzehnten in die Bilanzen ein.

Die für das Entschuldungsprogramm nötige Verordnung aus dem Schweriner Innenministerium zur Auszahlung von landesweit 25 Millionen Euro pro Jahr liegt jetzt vor. „Damit kann jetzt auch Grimmen – die Stadt ist alleiniger Gesellschafter der GWG – beim Land einen Antrag auf Entschuldung stellen“, sagt Heike Hübner (CDU), Bauamtschefin in Grimmen. Bedingung sei, dass diese Kommunen und kommunale Wohnungsgesellschaften durch die Übernahme von Wohngebäuden aus DDR-Zeiten Altschulden übernehmen mussten.

EU muss Erlass genehmigen

„Für die Stadt Grimmen und die GWG geht es darum, Altschulden in Höhe von 4,9 Millionen Euro abzubauen. Bei einer Summe in dieser Höhe ist eine zusätzliche Genehmigung der Europäischen Union erforderlich. Die wird vom Land gerade beantragt“, erläutert die stellvertretende Bürgermeisterin die Vorgehensweise. Mit einer Genehmigung rechnet Heike Hübner allerdings erst in sechs bis zwölf Monaten. „Diese Genehmigung ist dann ein wichtiger Schritt in Richtung finanzieller Entlastung der GWG“, so die Stadträtin.

Und noch etwas lässt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH und die Grimmener Stadtvertreter mit Optimismus in die Zukunft blicken: Die jahrelangen zähen Verhandlungen mit dem Kreditgeber, der Deutschen Kreditbank (DKB), tragen endlich Früchte. „Gemeinsam konnten wir erreichen, die Tilgung der Altschulden bei der Bank für zwei Jahre auszusetzen“, sagt Gunther Dettmann, der GWG-Geschäftsführer. Das verschaffe dem Unternehmen freien Finanzspielraum für dringend geplante Maßnahmen an den GWG-Immobilien.

Neue Kredite in Aussicht

Zudem hat die DKB neue Kredite für zukünftige Projekte in Aussicht gestellt. Dafür haben Stadtverwaltung und GWG mehr als drei Jahre gekämpft und zahlreiche Auflagen erfüllen müssen. „Neben einem umfangreichen Sanierungskonzept haben wir zur Unterstützung auch einen Dienstleistungsvertrag mit der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald abgeschlossen“, sagt GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Timo Schulz (CDU). Das alles seien wichtige Schritte, die zur Fortführung des kommunalen Wohnungsunternehmens von enormer Bedeutung sind.

Bestand soll modernisiert werden

Für die kommenden Jahre heißt es nun, den Wohnungsbestand zu modernisieren, altersgerecht zu gestalten und dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Immerhin stehen derzeit etwa 21 Prozent der Wohnungen leer. „Damit können wir unserer Verantwortung gegenüber den Bürgern, sozialen Wohnungsbau vorzuhalten und zu fördern, weiter gerecht werden“, sagt Stadträtin Heike Hübner. Immerhin stehen derzeit etwa 21 der Wohnungen leer.

Mit jährlich 200 000 Euro aus dem städtischen Haushalt, den die Stadtvertreter beschließen, unterstützt die Stadt Grimmen die GWG. Vor Jahren gab es Pläne, die GWG zu privatisieren. Die Grimmener hatten sich aber dagegen ausgesprochen und die Stadtvertreter entsprechend.

