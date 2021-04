Grimmen

Er ist 18 Tonnen schwer und inzwischen fest im Herzen der Grimmener verankert. Der Name „Wassmut“ ist den meisten Trebelstädtern seit dem Jahre 2014 ein Begriff – die Rede ist vom Holzdrachen, der seit nunmehr sieben Jahren vor dem hiesigen Wasserturm steht.

Seit einigen Tagen ist das beliebte Holzkunstwerk nun aber – im wahrsten Sinne des Wortes – hinter Gittern. Die Begründung: Der Drache ist aktuell zu gefährlich.

Klettern aktuell zu gefährlich

Ein 18 Tonnen schwerer Drache, wäre er lebendig, gehört definitiv hinter einen gesicherten Zaun. Doch ein gefährliches Fabelwesen ist „Wassmut“ beileibe nicht. Vielmehr einer der beliebtesten Kletterplätze für viele junge Grimmener. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass dies nicht nur ein Holzkunstwerk zum Angucken ist“, betont Heike Hübner. Doch wie die stellvertretende Bürgermeisterin nun gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG erklärte, ist das Pappelholz inzwischen an einigen Stellen und trotz intensiver Pflege in die Jahre gekommen.

„Wir wissen, wie gerne die Kinder der Stadt, aber auch viele Besucher auf unserem ‚Wassmut‘ herumklettern. Doch aktuell ist dies zu gefährlich, so dass wir ihn einsperren mussten“, erklärt Heike Hübner.

Gespräche für eventuelle Reparatur

So laufen derzeit Gespräche, wie man die brüchigen Stellen des Holzgiganten eventuell reparieren oder überarbeiten könnte. Bis dahin ist der Koloss vor dem Wasserturm nicht betretbar. Ein künstlerisch gestalteter Pappelstamm ist nun mal nicht für die Ewigkeit bestimmt. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass „Wassmut“ noch einige Jahre die Kinder der Stadt erfreuen kann und die Touristen der Stadt zum Staunen bringt.

Von Raik Mielke