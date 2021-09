Grimmen

Jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, soll in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Darauf haben sich Bund und Länder nach einem monatelangen Streit um eine mögliche Finanzierung geeinigt. Der Kompromiss wurde im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erzielt. Der Rechtsanspruch ist das letzte große Vorhaben, das die scheidende Große Koalition noch umsetzt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bezeichnete den Ganztagsanspruch im Grundschulalter als „wichtige Weichenstellung für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. In einigen Bundesländern – vor allem im Osten – gibt es schon eine dichte Ganztagsbetreuung. In anderen Ländern müssen noch viele neue Plätze geschaffen werden. Geschätzt wird, dass bundesweit ein Bedarf von 600 000 bis 800 000 Plätzen besteht.

Wie sieht es aktuell in Grimmen aus?

In der Stadt gibt es vier Hortstandorte. Alle werden von freien Trägern bewirtschaftet. In Grimmen sind das die Kita Findikus mit einer Kapazität von 144 Hortplätzen, der Jugendfreizeit e. V. an der Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“ mit 137 Plätzen, das SOS-Familienzentrum mit 34 und die Kita Spatzennest mit 10 Hortplätzen. Von den insgesamt 325 Hortplätzen sind aktuell 231 belegt. Darüber informierte die Stadt Grimmen und bezieht sich hierbei auf eine Erhebung aus dem August diesen Jahres. Die Zahlen beziehen sich nur auf Anfragen Grimmener Bürger. Die Durchsetzung des geltenden Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz obliegt hierbei dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

So sieht es aktuell in den Einrichtungen in Grimmen und den umliegenden Gemeinden aus

Auch im ländlichen Raum gibt es diverse Hortangebote. Beispielsweise in Abtshagen wird der „Bewegte Freizeithort“ vom Verein Lebensräume betrieben. In den vergangenen Monaten stiegt die Zahl der Hortkinder von 90 auf 120 Kinder. „Wir sind derzeit voll ausgelastet und man kann sagen, dass 95 Prozent der Grundschüler aus Abtshagen in den Hort gehen“, sagt Leiter Thomas Lechelt. Hierbei hat der Hort von sechs Uhr in der Früh bis 18 Uhr geöffnet. „In den drei großen Gruppenräumen, dem Kreativraum mit Holzwerkstattbereich, dem Bewegungsraum, dem separaten Hausaufgabenraum und dem großen Außengelände werden unsere Hortkinder rundum betreut. Dies kommt bei Eltern und Kindern gut an und erklärt, warum fast alle Grundschüler aus Abtshagen das Angebot wahrnehmen“, meint Lechelt.

Direkt in Grimmen gibt es derweilen noch den einen oder anderen freien Hortplatz. Rund 70 Prozent der 325 aktuell zur Verfügung stehenden Plätze sind belegt. Sämtliche Einrichtungen sind hierbei in privater Trägerschaft. Die Größenordnungen der Horte sind hierbei ganz unterschiedlich. Den zahlenmäßig Kleinsten gibt es in der Kindertagesstätte „Spatzennest“. Hier können zehn Grundschüler betreut werden. Der Größte befindet sich in der Kita Findikus – wo 144 Grundschüler im Hort einen Platz bekommen könnten.

Das heißt konkret: Die Stadt hat derzeit aufgrund des Engagements der Trägervereine ausreichend Kapazitäten zur Verfügung.

Von der Hausaufgabenbetreuung bis zum Kreativangebot

Die Herangehensweise der Horte ist vergleichbar. Neben der weiterführenden schulischen Betreuung, wie der Hilfe beim Erledigen der Hausaufgaben oder Nachhilfeangebote, können die Grundschüler in den Einrichtungen an den verschiedensten Kreativangeboten teilnehmen.

„Unser Hort ist in den Räumlichkeiten des SOS-Familienzentrums untergebracht. Dies ermöglicht uns aufgrund der vielen zur Verfügung stehenden Kreativräume eine facettenreiche Freizeitgestaltung für die Hortkinder. Wir haben verschiedene Bastelräume, wie beispielsweise einen Töpfer- oder Sportraum“, sagt Melanie Hönig.

Was sich verändern wird, wenn jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt, können die Einrichtungsleiter derzeit nicht einschätzen. „Diese Verordnung steckt ja derweilen noch in den Kinderschuhen. Aktuell sind wir gut ausgebucht und die Nachfrage ist seit Jahren relativ konstant. Sicherlich könnte die Nachfrage dadurch noch größer werden. Aber dann wird man sich darauf einstellen“, meint Beate Kottke vom Verein Jugendfreizeit in Grimmen.

Von Raik Mielke