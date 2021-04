Grimmen: Hungrige Spatzen streiten um den besten Happen 

Grimmen

Einen fröhlichen Ostergruß scheinen diese Spatzen den OZ-Lesern zu senden. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, als seien sie das Futterangebot sehr froh.

Entdeckt und aufs Foto gebannt hat sie der Grimmener Siegfried Schult in seinem Garten hinterm Haus. „Wenn zwei sich streiten – kann der Dritte in Ruhe fressen“, nannte er sein Foto der drei Sperlinge am Meisenknödel.

Der Grimmener füttert die Vögel in seinem Garten übrigens noch eine Weile über den Winter hinaus. „Sie finden jetzt noch nicht wirklich viel in der Natur“, begründet Siegfried Schult.

Von Almut Jaekel