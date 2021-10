Grimmen: Im September weniger Menschen ohne Arbeit

Stralsund

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund ist im September zurückgegangen. 8403 Männer und Frauen sind im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen ohne Job. Das sind 341 Personen (3,9 Prozent) weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote fiel binnen Monatsfrist um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

„Das wird wahrscheinlich auch der niedrigste Wert sein, den wir in diesem Jahr erreichen werden“, so Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. Eine Ausnahme war das Corona-Jahr 2020. Damals zog sich die Herbstbelebung noch bis in den Oktober hinein. Davon geht der Chef der Arbeitsagentur in diesem Jahr eher nicht aus.

Unterschiede gibt es allerdings im Niveau der Beschäftigungslosigkeit. So profitieren die Tourismusregionen deutlich stärker von der immer noch laufenden Urlaubssaison. Denn auch wenn die Sommerferien in allen Bundesländern vorbei sind, halten sich doch immer noch viele Urlaubsgäste in der Region auf. Dementsprechend sind auch die Personalbedarfe in der Hotel- und Gastronomiebranche.

1038 Arbeitslose im Grimmener Geschäftsstellenbereich

Die mit Anstand niedrigste Beschäftigungslosigkeit erreichte demnach die Insel Rügen. 2025 Männer und Frauen sind auf Deutschlands größter Insel aktuell ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent. Knapp dahinter: die Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten. Rund um die Bernsteinstadt liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 6,5 Prozent. 1657 Personen sind hier arbeitslos gemeldet. Etwas höher fallen die Arbeitslosenquoten in den Regionen aus, die nicht so stark vom Tourismus profitieren. In der Hansestadt Stralsund liegt sie bei 10,3 Prozent. 2935 Männer und Frauen sind im Stadtgebiet ohne Job. In der Agenturgeschäftsstelle Grimmen sind aktuell 1038 Arbeitslose gemeldet. Die Quote hier: 8,0 Prozent.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur vollständigen Betrachtung des Arbeitsmarktes gehört auch ein Blick auf die arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Die drei wichtigsten seien hier erwähnt. 546 Menschen sind in den sogenannten Arbeitsgelegenheiten beschäftigt. 532 Personen erwerben mit Hilfe von Arbeitsagentur und Jobcenter eine neue Berufsqualifikation. 50 Existenzgründer werden durch die Agentur unterstützt.

Von OZ