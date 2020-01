Grimmen: Im vergangenen Jahr besuchten 1600 Leute den Wasserturm

Grimmen

„Es hat uns gut gefallen. Die Aussicht ist einmalig – ein in traumhafter Herbsttag! Die Aussichtsplattform wäre für ein Café ideal. Abends, mit toller Beleuchtung und Musik. Dann kommen wir gerne wieder.“ So lautet einer von Dutzenden Gästebucheinträgen, der am 27. Oktober des vergangenen Jahres im Grimmener Wasserturm verfasst wurde. 2019 besuchten 1600 Leute das Wahrzeichen der Stadt und die dort ansässige Stadtinformation.

Oda Scheunemann : „In den Ferien haben wir viele Urlauber“

Im vergangenen Jahr zählte die Statistik weniger Besucher im Grimmener Wasserturm. „Dies liegt in erster Linie daran, dass es das „Wasserturmaktiv“ nicht mehr gibt und somit zehn Veranstaltungen weggefallen sind“, erklärt Oda Scheunemann aus der Stadtinformation.

Dennoch ist das Wahrzeichen der Trebelstadt weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel. Und dies inbesondere für Urlauber im Sommer. „Angefangen von Pilgern, über Radtouristen bis hin zu Wanderern besuchen uns viele Leute aus der ganzen Welt. Während sich einige in der Stadtinformation über eine Übernachtungsmöglichkeit oder weiterführende Routen erkundigen, steigen andere auch die 116 Stufen zur Aussichtsplattform hinauf und wagen einen Blick auf Grimmen und die umliegenden Gemeinden“, sagt Oda Scheunemann.

Aus 33 Metern Höhe hat man perfekte Sicht auf den klassischen Altstadtkern und die schöne Natur der Trebelstadt.

Ein beliebter Ort für Hochzeitspaare

Sehr beliebt ist der Grimmener Wasserturm zudem bei Hochzeitspaaren. Im vergangenen Jahr gaben sich 13 Paare das „Ja-Wort“. „Diese schätzen das ganz besondere Ambiente. Im Anschluss an die Trauung kann man rund um das Wahrzeichen wunderschöne Bilder machen“, meint Oda Scheunemann.

Ganzjährig stellen verschiedene Künstler zudem ihre Werke aus. „Regelmäßig eröffnen wir in unserem Turm neue Ausstellungen. Diese zeigen sowohl Malereien, als auch Fotografien“, informiert die sympathische Frau aus der Stadtinformation.

Ein Blick ins Gästebuch des Jahres 2019

Wie begeistert die Besucher von ihrem Aufenthalt im Grimmener Wasserturm sind, zeigt ein Blick ins Gästebuch des zurückliegenden Jahres.

Eintrag vom 27. November 2019

„Schöner Ausblick, viel schöner als auf den Ansichtskarten. Es ist viel neues gebaut worden und trotzdem bleibt Grimmen eine alte kulturhistorische Stadt. Man kann hier verweilen und seine Gedanken schweben lassen. Obwohl man hier oben ist, kann man perfekt runterkommen.“

Eintrag vom 7. August 2019

„Hello, this is Erica and Robert. We are from New Zealand. Grimmen is a beautiful town.“

Eintrag vom 1. August 2019

„Wir genießen unseren Urlaub in Grimmen und sind sehr beeindruckt von den vielen schönen Gebäuden, die wir uns heute mal von oben angesehen haben. Der Wasserturm ist wundervoll restauriert.“

Eintrag vom 16. Juli 2019

„Heute haben Wilma und Oma den Turm besucht und wollten wissen, ob Rapunzel hier wohnt.“

Eintrag vom 17. Mai 2019

„Mal wieder auf Heimaturlaub aus Bayern. Haben es endlich mal geschafft, die Aussichtsplattform zu erobern. Ein wirklich wunderschöner Ausblick.“

Eintrag vom 6. April 2019

„Unsere Kinder haben 116 Stufen gezählt. Wir waren ganz schön kaputt. Oben müsste eine Bar sein, damit man den Ausblick mit einem Cocktail in der Hand genießen könnte.“

Eintrag vom 31. März 2019

„Nun bin ich endlich in Grimmen im Wasserturm und kann sagen: Es hat sich gelohnt. Eine wunderschöne Ausstellung mit vielen tollen Bildern. Das Ambiente ist dafür super geeignet. Auch wenn der Aufstieg anstrengend ist, wird man am Ende durch den einzigartigen Ausblick belohnt.“

Besucher aus der ganzen Welt sind begeistert vom Ausblick. In 33 Metern Höhe hat man einen wunderschönen Blick auf die Region. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke