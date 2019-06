Grimmen

Mit einem beherzten Sprung vom Beckenrand geht es am Montagmorgen für Jonas Nicklaus ins Wasser. Der Schüler des Grimmener Förderzentrums ist einer von wenigen, die ohne große Sorge ins tiefe Wasser springen können. „Ich habe bereits die Schwimmstufe ’Bronze’ und will in diesem Jahr ’Silber’ ablegen“, erklärt der Förderschüler. Die OSTSEE-ZEITUNG ist beim Auftakt der Schwimmlager-Saison im Grimmener Naturbad mit dabei.

Bei 30 Grad Celsius von oben und einer Wassertemperatur von ziemlich genau 20 Grad Celsius starten am Montagmorgen die Schwimmlager im Freibad der Stadt. „Wir haben in den nächsten vier Wochen die Drittklässler der beiden städtischen Grundschulen und die dritten bis sechsten Klassen des Grimmener Förderzentrums in unserem Bad zu Gast“, informiert der leitende Rettungsschwimmer Mario Goß. Über 100 Kinder und Jugendlichen werden in diesem Zeitraum im Naturbad erwartet. Darunter, wie Mario Goß erklärt, rund 70 Prozent Nichtschwimmer. Ein Trend, der sich seit inzwischen vielen Jahren abzeichnet. „Erfreulicherweise gelingt es uns, etwa der Hälfte dieser 70 Prozent Schwimmen beizubringen“, betont Mario Goß und unterstreicht somit den Stellenwert der Schwimmlager.

Mario Goß, leitender Rettungsschwimmer im Grimmener Naturbad setzt beim Schwimmtraining auf die Bade-Nudeln. Quelle: Raik Mielke

In der Regel absolviert jeder Grundschüler der Stadt in der dritten Klasse ein Schwimmlager. Für viele die einzige Möglichkeit den inneren Schweinehund zu überwinden und den Badespaß für sich zu entdecken. Anders hingegen geht das Grimmener Förderzentrum mit diesem Thema um. „Für uns steht das Thema ’Schwimmen’ ganz weit oben auf der Agenda“, sagt Michael Hammer. Wie der stellvertretende Schulleiter erklärt, absolviert jeder Förderschüler während seiner Schulzeit vier Schwimmlager. „Wir beginnen bereits in der dritten Klasse mit einem Trainingslager in der Greifswalder Schwimmhalle. Von der vierten bis zur sechsten Klasse nehmen unsere Jungen und Mädchen dann jeweils an Schimmlagern im Naturbad teil.“ Und um einen gewissen Anreiz zu schaffen, müssen die Förderschüler in der neunten beziehungsweise zehnten Klasse ihre Schwimmfähigkeit nachweisen. „Wir integrieren die Leistungen in den Sportunterricht. Wer ein Seepferdchen hat, bekommt die Note „Vier“, Bronze, Silber und Gold dann die jeweils bessere Zensur“, erklärt Michael Hammer und sieht die intensive Schwimmausbildung als selbstverständlich an. „Bevor man in unserer Bade-Region während der Schulzeit über ein Ski-Lager nachdenkt, sollte man zuerst sicherstellen, dass jeder Schüler die Möglichkeit bekommt, Schwimmen zu lernen“, findet er.

Michael Hammer, stellvertretender Schulleiter am Grimmener Förderzentrum und Rettungsschwimmer Hans Hirt sprechen den Trainingstag im Naturbad durch. Quelle: Raik Mielke

So werden aktuell die Förderschüler jeden Morgen aufs Neue in Gruppen eingeteilt. „Hierbei gilt ganz einfach das Leistungsprinzip. Es beginnt bei der Wassergewöhnung und endet beim leistungsorientierten Training“, erklärt Mario Goß und hat hierbei immer ein Ziel im Hinterkopf: „Es gilt immer auch Talente zu entdecken, die beispielsweise Spaß daran haben, sich zu einem Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen.“ Von diesen Nachwuchs-Rettern gibt es bei der Ortsgruppe der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes aktuell sechs Leute.

Zudem werden in den Sommerferien drei achttägige Schwimmkurse angeboten. „Wer Interesse hat, kann einfach ins Naturbad kommen und sich anmelden“, informiert Mario Goß.

Wichtige Informationen zur Badesaison Heute öffnet das Naturbad offiziell. Bis zu den Sommerferien gelten vorerst verkürzte Öffnungszeiten. Von Dienstag bis Freitag ist die Badeanstalt von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende kann der Badespaß bereits um 13 Uhr starten. Mit Beginn der Sommerferien öffnet das Freibad der Stadt in der Woche bereits um 13 Uhr und am Wochenende um zehn Uhr. Montags bleib das Naturbad grundsätzlich geschlossen. Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Kinder zahlen einen Euro, Erwachsene zwei Euro pro Tag.

Raik Mielke