Grimmen: Immer wieder werden Blumen gestohlen

Grimmen

Im Frühjahr erwacht die Trebelstadt – und Grimmen wird im wahrsten Sinne des Wortes zur blühenden Oase. Überall gibt es liebevoll angelegte Blumenbeete. Sei es nun im Volkspark, am Wasserturm oder im Stadtgebiet Südwest.

Fehlende Wertschätzung

Doch leider wissen dies einige Leute nicht zu schätzen. In den vergangenen Tagen wurden immer wieder gepflanzte Blumen gestohlen. Insbesondere die Trebelbrücke in der Bahnhofsstraße ist betroffen. Mitarbeiter des Stadtbauhofes hatten die fehlenden Frühlingsblumen sofort ersetzt. Und schon am nächsten Tag das gleiche Bild: leere Blumenkästen.

Aus meiner Sicht und sicher auch nach Ansicht der meisten Grimmener einfach eine komplett blöde Aktion. Wir leben in einer sehr sauberen Stadt. Mit den geringen finanziellen Mitteln wird versucht, diese immer lebenswerter zu gestalten. Darum sollten sich jene Leute, die Wände beschmieren oder – wie im aktuellen Fall – Blumen klauen, wirklich schämen.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de