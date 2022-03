Grimmen: Impfen im Stützpunkt nur an zwei Tagen der Woche

Grimmen

Der Impfstützpunkt in Grimmen des Landkreises Vorpommern-Rügen ist in der kommenden Woche ab dem 21. März nur noch an zwei Tagen geöffnet. Am Dienstag und am Donnerstag kann man sich dort ganztägig von 9 bis 16 Uhr – bis auf die Mittagspause von 12 bis 13 Uhr – impfen lassen.

Generell bieten die Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen in der kommenden Woche Corona-Schutzimpfungen an den vier Impfstützpunkten des Kreises an: Ganztägig können terminierte und unterminierte Impfangebote mit den Impfstoffen von Moderna, Biontech und Novavax in Bergen auf Rügen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Stralsund wahrgenommen werden.

Zu beachten ist, dass nur noch der Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund täglich von Montag bis Freitag geöffnet ist. Die Standorte in Bergen auf Rügen und in Ribnitz-Damgarten öffnen in der 12. Kalenderwoche am Montag, Mittwoch und Freitag. Der Impfstützpunkt in Grimmen am Dienstag und Donnerstag geöffnet.

Von aj