Am Anfang war es ein Kinderspielkreis, der im SOS-Familienzentrum in Grimmen angeboten wurde. Sieben Jahre nach der offiziellen Eröffnung am 1. März 2013 bietet die Einrichtung nun zahlreiche Angebote für verschiedene Zielgruppen. Am 1. März besteht die Möglichkeit, in alle Bereiche des Hauses reinzuschnuppern.