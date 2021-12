Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr die Grimmener Tafel. Fast 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis werden in der sozialen Einrichtung der Stadt mit Lebensmitteln versorgt. Nun braucht der Verein Ihre Hilfe. Die Tiefkühlzelle in den Räumlichkeiten am Heidebrinker-Weg muss erweitert werden, ein neues Kühlaggregat wird zudem benötigt. Die Spendenbereitschaft in der ersten Woche der Aktion reißt nicht ab. Viele Unternehmer und Privatperson aus der Region unterstützen den Grimmener Tafelverein.

Grimmens Tätowierer mit einer ganz besonderen Aktion

Normalerweise würden Tätowierer Paul Riotté und Franziska Krökel in diesen Tagen ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Im Jahre 2011 eröffneten die beiden das Studio in der Grimmener Innenstadt. „Wir hatten eine Tattoo-Convention geplant. Aktuell können wir dieses aber – aus den bekannten Gründen – so nicht durchführen“, erklärt Franziska Krökel. Anschließend gab es viele Ideen, denn so ganz ohne Aktion wollten die beiden positiv Verrückten das zehnjährige Bestehen auch nicht stehen lassen. „Wir wollten Tattoo-Gutscheine verlosen, haben dann aber von der OZ-Weihnachtsaktion gehört und fanden die Aktion sofort klasse“, erklärt Paul Riotté. Statt der Gutscheine für die Tattoo-Freunde der Aktion fließen somit 350 Euro in den Spendentopf der Grimmener Tafel. „Es tut einem in der Seele weh, wenn vor allem ältere Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, nicht ausreichend Geld zur Verfügung haben, um sich Lebensmittel zu kaufen“, findet Franziska Krökel und sagt: „Darum unterstützen wir das Engagement der Tafel sehr gerne.“

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des Grimmener Bürgermeisters im Rathaus der Stadt.

Wie bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Marianne und Knut Abs (20 Euro), Jürgen Steffen (25 Euro), Monika Mundt (20 Euro), Peter Kentrat (20 Euro), Uwe und Birgit Krüger (30 Euro), Werner und Else Hamp (50 Euro), Renate und Helmut Zilm (50 Euro), Cathleen Knoll (50 Euro), Nico Gerald Gleissenberger (100 Euro), Angelika Zahn (15 Euro), sowie Klaus-Dieter und Eva-Maria Czerwinski (80 Euro).

Von Raik Mielke