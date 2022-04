Grimmen: Innenstadt soll zum Treffpunkt für Vereine werden 

Grimmen

In der Trebelstadt wird es schon in diesem Jahr eine neue Großveranstaltung geben. Alle Vereine planen gemeinsam ein Vereinsfest der Superlative. Und nun ist auch der Austragungsort bekannt. Worauf können Sie sich im August freuen? Was ist für das Event der Superlative geplant? Und welche Rolle spielt das Sängerfest bei den Planungen?

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Organisator Christoph Müller, City-Manager Thorsten Erdmann und Bürgermeister Marco Jahns über das erste große Grimmener Vereinsfest.

In Pandemie-Zeiten wuchs der Wunsch nach einem gemeinsamen Event

Was wäre Grimmen ohne seine vielen Vereine – eine ziemlich graue Stadt. Dies weiß auch Bürgermeister Marco Jahns. „Wir sind in Sachen ‚Vereinsarbeit‘ sehr vielfältig und superstrukturiert aufgestellt. Die vielen ehrenamtlichen Vereinsmitglieder gestalten das kulturelle, sportliche und – ganz allgemein gesagt – gesellschaftliche Leben in Grimmen. Darauf sind wir als Stadt besonders stolz“, betont Jahns.

Nun soll es darum gehen – mit einem großen Vereinsfest als jährliches Highlight – die verschiedenen Vereine untereinander noch mehr zu vernetzen und ihnen einen großen öffentlichen Rahmen zu bieten. Ein „Schaufenster“ in dem die Aktiven ihre Arbeit präsentieren und um Nachwuchs werben können, ein Erfahrungsaustausch stattfindet und die Leistungen vor einem großen Publikum gewürdigt werden. Ebendiese Plattform soll das Vereinsfest bieten, welches am 27. August im Zentrum der Stadt seine Premiere feiert.

„In Pandemie-Zeiten sind die Vereine bereits viel dichter zusammengerückt. Man hat sich gegenseitig – in diesen für das Vereinsleben schweren Zeiten – geholfen“, freut sich Christoph Müller, der die Organisation des Festes übernommen hat. In dieser Zeit ist auch der Wunsch nach einer gemeinsamen Veranstaltung gewachsen.

Innenstadt wird zum Austragungsort

Viele Wochen waren die Organisatoren auf der Suche nach einem geeigneten Termin und dem passenden Austragungsort. „Dies war gar nicht so einfach, da wir in diesem Jahr sehr viele große Events in unserer Stadt planen“, freut sich Marco Jahns. Gemeinsam mit dem City-Manager ist die Wahl für den Austragungsort nun auf die Innenstadt gefallen. Am 27. August findet dort das Sängerfest mit dem Grimmener Stadtchor, einem Jugendchor und dem Kirchenchor statt. Zudem wird es Blasmusik und ein zünftiges Frühschoppen geben. Dies alles findet direkt auf dem Marktplatz statt und soll sozusagen das Herz der Veranstaltung sein.

Das Vereinsfest wird sich um diesen musikalischen Leckerbissen herum aufbauen. So soll es im Stadtpark ein Kinderfest geben, der große Schulhof mit Sportplatz der Wander-Grundschule wird eine tragende Rolle spielen. Zudem wird es auch auf dem Kirchplatz und am Wasserturm viele Highlights geben. „Der genaue Ablauf wird derzeit erarbeitet. Täglich kommen Vereine dazu, die sich mit ihren Ideen miteinbringen wollen“, freut sich Christoph Müller. Und dieses Fest soll eben alle Vereine ansprechen. „Wir wollen die Sportvereine, aber auch die Kultur- und Lifestylevereine unserer Stadt mit ins Boot holen“, sagt Müller.

Diese sollen dann ihre Angebote vorstellen können, es soll sportliche Wettkämpfe und Schauvorführungen geben und natürlich auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm. „Grimmen ist für seine Vielfalt in Sachen Vereinsarbeit weit über die Grenzen hinaus bekannt. Dieser Tag könnte eine schöne Tradition werden und unsere Vereine noch enger zusammenführen. ‚Gemeinsam‘ ist hierbei das Motto“, sagt Christoph Müller und betont: „Es wird darum gehen, dass sich alle mit ihren Ideen miteinbringen und wir gemeinsam etwas Großes ins Leben rufen.“

Von Raik Mielke