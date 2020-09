Seit rund 20 Jahren gibt es in der Grimmener Musikschule das beliebte „Instrumenten-Karussell“. Kinder können sich hierbei ein Schuljahr lang an den verschiedensten Instrumenten ausprobieren. Noch stehen einige freie Plätze zur Verfügung, erklärt Volkmar Doß.

