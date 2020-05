Grimmen: Junges Unternehmen im ständigen Wachstum 

Grimmen

Energie- und Anlagenbau, Tiefbau, Hausanschlüsse und Horizontalbohrungen –dafür steht das junge Grimmener Unternehmen der „HL GmbH“. Seit drei Jahren gibt es den Spezialbetrieb für Energieanlagen. Inzwischen hat das Unternehmen 40 Mitarbeiter und befindet sich weiterhin im Wachstum. In der OZ-Serie „Wirtschaft vor Ort“ blicken wir heute hinter die Kulissen der „HL GmbH“.

2017 gründete sich die „HL GmbH“ mit Hauptsitz in Rostock und selbstständiger Zweigniederlassung in Grimmen

Vor drei Jahren gründete sich die „HL GmbH“. HL steht hierbei für die beiden Geschäftsführer – Jonas Holtz und Stephan Lebing. „Die Gründung hat sich durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „HK Solartec“ von Jonas Holtz in Rostock ergeben“, sagt Grimmens Geschäftsführer Stephan Lebing und erklärt: „Mit dem Grimmener Traditionsunternehmen „Elektroinstallation Lebing GbR“ haben wir viele Aufträge für „HK Solartec“ ausgeführt. Dieses Unternehmen ist deutschlandweit Marktführer für die Fertigung großflächiger Solaranlagen. Da wir immer häufiger gemeinsame Projekt realisiert haben, entstand die Idee daraus ein eigenes Unternehmen zu machen.“

Dies war 2017 und zugleich der Startschuss für die „HL GmbH“. Der Hauptsitz befindet sich in Rostock. Zeitgleich entstand die selbständige Zweigniederlassung in Grimmen. „Für uns alle war es damals ein völliges Neuland. Unser Hauptgeschäft ist der Energie- und Anlagenbau. In diesem Bereich übernehmen wir beinahe sämtliche Arbeiten im Nieder- und Mittelspannungsbereich“, beschreibt Standortleiter Roman Bernhardt. Gemeinsam mit Sylvio Kaatz (Bauleiter Tiefbau), Christian Eggert (Bauleiter Elektro) und eben Geschäftsführer Stephan Lebing werden von Beginn an die Geschicke des Unternehmens "HL GmbH" in Grimmen geleitet.

Das Unternehmen beschäftigt bereits 40 Mitarbeiter und sucht händeringend Elektriker

Mit Erfolg. Drei Jahre nach der Unternehmensgründung beschäftigt die „HL GmbH“ in der Trebelstadt 40 Angestellte. „Wir sind als Partner hauptsächlich für die ’ E.ON edis’ unterwegs“, erklärt Stephan Lebing und beschreibt: „Hierbei geht es um das Umsetzen verschiedener Anschlussarten im regenerativen Bereich. Beginnend von Arbeiten rund um das Thema ’Hausanschlüsse’ bis hin zu großen Solarparks und Aufdachanlagen im Bereich Photovoltaik.“

„In den Anfangsmonaten seit Unternehmensgründung waren unsere Angestellten vor allem im Raum Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Inzwischen gehen Aufträge aus ganz Deutschland bei uns ein“, sagt Roman Bernhardt. Und eben hierfür braucht es qualifizierte Mitarbeiter. „Wir befinden uns im ständigen Wachstum und wollen in den nächsten Jahren auch weiter wachsen. Darum suchen wir auch kontinuierlich Elektriker“, betont Stephan Lebing.

Horizontalbohrungen in ganz Deutschland gefragt

Deutlich wird dieser rasante Wachstum der „HL GmbH“ bei Betrachtung des Fuhrparks. Neun Bagger, drei Lastkraftwagen, 15 Crafter und zwei Horizontal-Bohranlagen stehen den Mitarbeitern in der Trebelstadt zur Verfügung.

Die dritte Bohranlage mit einem Bohrgestänge von 250 Metern ist bereits bestellt. „Diese Anlagen sind deutschlandweit sehr gefragt und inzwischen auch ununterbrochen mit dem Lkw auf Reisen. Unsere große Horizontal-Bohranlage besitzt im Raum Grimmen ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Sylvio Kaatz, Leiter Tiefbau und verrät: „Eine solche Anlage kostet rund eine halbe Million Euro. Hinzu kommen die Kosten für einen benötigten Lkw.“

Mit dieser Horizontal-Bohranlage kann man unterirdisch bis zu 250 Meter bohren. Solch eine Bohranlage kostet eine halbe Million Euro. Hinzu kommen die Anschaffungskosten für einen benötigten Lkw. Die HL GmbH besitzt zwei Anlagen, eine dritte ist bereits bestellt. Quelle: Raik Mielke

