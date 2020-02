Grimmen

Am kommenden Sonnabend zwischen 10 und 16 Uhr findet in der Grimmener Kita „Kinderkahn“ in der Greifswalder Straße 34 ein Flohmarkt für kleine und große Händler statt. Nicht nur Käufer sind an diesem Tag herzlich willkommen, sondern auch Verkäufer können noch einen Stand für 5 Euro mieten und ihre Waren anbieten. Schnell sein, lohnt sich: Händler können sich noch am Freitag unter der Telefonnummer 03 83 26/ 8 47 33 anmelden. Für Speisen und Getränke sorgen die Veranstalter des Flohmarktes.

Von Carolin Riemer