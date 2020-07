Grimmen

Eine Tasse Kaffee trinken, dabei ein wenig plaudern und gute Musik hören. Klingt für viele Leute sicher nach einem guten Plan. Der Rüganer Maik Juch hat aus diesen drei Zutaten ein inzwischen sehr erfolgreiches Konzept gestaltet, welches inzwischen Tausende Leute in den sozialen Netzwerken begeistert.

Am Mittwochabend war er mit seiner interaktiven Show in Grimmen zu Gast. Auf dem Grundstück des Grimmener DJ Jörn Kurowski traf er Künstler Raphael Loopro. So viel vielleicht vorweg: Es gab Kaffee, ein sehr kurzweiliges Interview und mitreißende Musik.

Anzeige

Was ist die Kaffeepause eigentlich?

Doch was genau verbirgt sich hinter der Kaffeepause? „Die Idee entstand bereits vor zwei Jahren. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten auf den Bühnen der Republik unterwegs, insbesondere aber in Mecklenburg-Vorpommern. Da sieht man viele Künstler aus der Region. Aber aus den verschiedensten Gründen kommt man nie miteinander ins Gespräch. Man kennt die Musik der Leute, aber wirklich viel über die Künstler erfahren, tut man nicht“, erklärt Maik Juch.

Weitere OZ+ Artikel

Seine Idee war, den Musikern aus MV endlich eine Plattform zu bieten. Einmal hinter die Kulissen schauen. Sich auf eine ganz lockere Art und Weise mit den Leuten auszutauschen und natürlich deren Musik zu präsentieren. „So befand sich diese Idee knapp zwei Jahre in meinem Kopf und dann kam Corona“, sagt Maik Juch und meint: „Als es im März mit der Pandemie losging, musste ich mein Vorhaben einfach umsetzen.“ Getreu dem Motto: Wenn nicht jetzt, dann nie!

„Interesse war sofort da“

So kontaktiert der passionierte DJ und Moderator die ersten Künstler. „Die Freude und das Interesse bei den Leute war sofort da und so konnte die erste Folge ziemlich schnell in den sozialen Netzwerken hochgeladen werden“, beschreibt er.

Immer sonntags läuft seither um 18 Uhr eine Folge der Kaffeepause mit Maik Juch. Tausende Menschen aus MV und sogar aus dem Raum Hamburg schauen sich inzwischen regelmäßig die Videos an. „Die meisten nutzen hierbei Youtube“, erklärt er. An diesem Sonntag läuft die Show aus Grimmen mit Raphael Loopro. „Ich war vor einigen Wochen bereits hier und habe eine Folge mit DJ Kuro gedreht. Schön, dass er den Kontakt zu Raphael Loopro hergestellt hat, der in der Region ja schon diverse erfolgreiche Auftritte gegeben hat“, meint Maik Juch.

Maik Juch : Seit 22 Jahren von einer Bühne auf die nächste

Seit 22 Jahren ist Maik Juch als DJ und Moderator auf Events im Norden und ganz Deutschland unterwegs. Er sagt von sich selbst: „Das Genre spielt für mich keine große Rolle, entscheidend ist der Moment, in dem du mit deinem Publikum verschmilzt und mit ihnen tanzt, singst und springst.“

Der auf Rügen lebende und aus Schwerin stammende DJ bedient sich auf der Bühne einem breiten Spektrum an musikalischen Genres. Auch wenn seine musikalische Leidenschaft eher der elektronischen Tanzmusik zugetan ist, macht ihn genau diese Flexibilität zu einem beliebten Support für verschiedenste Künstler. So stand er unter anderen mit Stars wie Ella Endlich, Anna Maria Zimmermann, Annemarie Eilfeld, Marquess, Tania Evans, BAHAR und noch einigen mehr auf der Bühne.

Als Moderator hat er sich nicht nur dank seiner angenehmen und warmen Stimme einen Namen gemacht, sondern auch durch seine Vielseitigkeit mit verschiedensten Themen umzugehen. So gehören Sportveranstaltungen wie der „ Ironman 70.3“ auf Rügen seit Jahren zu einer festen Instanz in seinem Terminkalender, genauso wie Musikevents wie der „Young-Sound Summer“ in Göhren oder auch Kulturveranstaltungen wie die „Promenaden Revue Sassnitz“ und die „ Grüne Woche“ 2017 in Berlin.

Dieses Mal zu Gast: Der internationale Künstler Raphael Loopro

Schon häufiger war Raphael Loopro als Künstler in Grimmen zu Gast. Ob als Überraschungsgast beim traditionellen Grimmener Parkfest oder bei der Partyreihe „Grimmen tanzt“. Der Loopro-Künstler weiß genau, wie er sein Publikum in Partylaune versetzen kann. Dabei ist er, wenn nicht gerade eine Pandemie durchs Land zieht, selten mal länger als ein paar Tage an einem Ort. „Aber genau dies ist mein Leben“, sagt er.

Geboren und aufgewachsen in Curacao, einer 444 Quadratkilometer großen Insel des Königreichs der Niederlande in der Karibik, zog es ihn später für viele Jahre nach Holland, ehe er 1992 nach Deutschland kam. Diese Reiselust ist sicher auch ein Grund dafür, dass Raphael Loopro neun Sprachen spricht.

„Ich arbeite mit Künstlern in ganz Europa zusammen. „Ich genieße immer wieder die Zeit in Grimmen. Corona ist für uns Künstler sehr schwer. Darum hat es mich sehr gefreut, heute Gast bei der Kaffeepause von Maik Juch zu sein“, sagt der positiv verrückte Künstler.

Von Raik Mielke