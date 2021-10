Grimmen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße in Grimmen ein Ford Fusion mit dem amtlichen Kennzeichen NVP-AG 710 aus einer Garage gestohlen. Laut Polizei sei gewaltsam in die Garage eingebrochen worden. Mittlerweile wurde das Fahrzeug auf einem Acker nahe Vietlipp gefunden – festgefahren, ohne Kennzeichen und mit leerem Tank. Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz und hat vor Ort Spuren gesichert.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei nach zwei weiteren Tatbeständen, die sich in diesem Zeitraum ereigneten. Denn in derselben Nacht wurde die Frontschiebe eines Smarts in der Kurt-Tucholsky-Straße in Grimmen mutwillig eingeschlagen.

Ein weiterer Fall von Vandalismus hat sich auf dem Sportplatz in Klevenow zugetragen, der stark zerfahren wurde. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zwischen den Taten und sucht Zeugen, die Unbekannte gesehen haben oder Hinweise zu den Tatbeständen geben können.

Von ca