Grimmen

Am zweiten Tag ihres dreitägigen Streik für einen Tarifvertrag für alle nichtärztlichen Mitarbeiter im Krankenhaus Grimmen in Bartmannsagen machten die Beschäftigten auf ihre Forderungen vor dem Rathaus aufmerksam. Sie fordern den Geschäftsführer des DRK-Krankenhauses auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Krankenhaus für Stadt und Region wichtig

Unterstützung erhalten sie von der Stadt Grimmen: Die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner betonte, dass es richtig sei, für eine gerechte Bezahlung einzutreten. Fraktionsübergreifend hätte es dabei in der Stadtvertretung Einigkeit gegeben. „Als Stadt und Region ist es für uns extrem wichtig, so ein gutes Krankenhaus zu haben.

Anzeige

Und so gut ist es nur durch die Leistungen aller Mitarbeiter“, sagte sie. Sie forderte sowohl Mitarbeiter als auch Geschäftsführer auf, maßvoll und mit gegenseitiger Achtung miteinander umzugehen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Politik ist gefragt

Armin Latendorf, Kreisvorsitzender der Linken in Vorpommern-Rügen und Fraktionschef seiner Partei im Grimmener Rathaus ärgert sich darüber, dass die Krankenhaus-Geschäftsführung bisher nicht auf die Forderungen eingegangen sei. Er sieht aber auch Handlungsbedarf in der Politik. „Medizinische Einrichtungen kann man nicht wie x-beliebige gewinnorientierte Wirtschaftsbetriebe betrachten“, sagte er.

Von Almut Jaekel