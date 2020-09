Bartmannshagen

Gerechte Löhne für alle. Das fordern die Mitarbeiter im Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes Grimmen in Bartmannshagen. Als Antwort gibt es derzeit lediglich erhöhten Druck vonseiten der Geschäftsführung.

Ziel der Gespräche und Verhandlungen und seit 14 Tagen auch von Warnstreiks an den Häusern in Bartmannshagen und Grevesmühlen, die unter einer Geschäftsführung stehen, ist, einen Tarifvertrag für alle Beschäftigungsgruppen in beiden Krankenhäusern abzuschließen – egal ob in der Pflege, der Küche oder anderswo im Haus.

Bürgermeister: In Personal investieren

Grimmens Bürgermeister Benno Rüster Quelle: Juliane Schultz

„Es ist doch wichtig, in das Personal eines so toll funktionierenden Krankenhauses zu investieren, die Menschen sind doch das Pfund jedes Betriebes“, sagt Grimmens Bürgermeister Benno Rüster. Beim nächsten Streik vor Ort in Bartmannshagen will Rüster dabei sein. „Einige Mitarbeiter sind an mich herangetreten. Bartmannshagen ist unser Krankenhaus und ich habe aufgrund meiner persönlichen Krankengeschichte auch eine enge Bindung“, erzählt er. Er könne nur schwer verstehen, warum dort nicht gerechte Löhne für alle Mitarbeiter gezahlt werden sollen. Rüster sieht die Gefahr, dass sich gute Arbeitskräfte vom Standort Bartmannshagen verabschieden. „Das würde nicht nur das Krankenhaus, sondern die gesamte Region schwächen.“

„In dieser Woche wird jedoch nicht gestreikt“, informiert Verdi-Mitarbeiter Johannes Brückner. Zwar hätten die beiden bisherigen Termine wie gewollt wirtschaftlichen Druck ausgeübt. Brückner: „Aber das scheint den Geschäftsführer kaum zu interessieren.“ In beiden Häusern waren an den beiden Streiktagen geplante Operationen abgesagt worden, die dringend notwendige Versorgung von Notfallpatienten wurde beibehalten. „Beim letzten Streik hatte die Geschäftsleitung es wenigstens geschafft, die Patienten in Bartmannshagen mit Frühstück und Mittag zu versorgen. Das sei beim ersten Mal nicht der Fall gewesen“, sagt Brückner.

Erhebliche Einschüchterungen durch Geschäftsführung

Verdi-Mitarbeiter Johannes Brückner Quelle: Almut Jaekel

Dabei saßen die extra gebildete Tarifkommission, Gewerkschaftsvertreter und Geschäftsleitung bereits bei Verhandlungen am Tisch. „Dann aber wurde das plötzlich von der Geschäftsführung abgebrochen“, erzählt Brückner. Es folgte eine mit dem Betriebsrat abgeschlossene Betriebsvereinbarung, bei der lediglich die Pflegekräfte, nicht aber alle anderen Beschäftigten im Krankenhaus maßgeblich bedacht worden waren. „Wir können als Krankenhaus nur wie ein Zahnrad gemeinsam funktionieren und ineinandergreifen. Wir brauchen Mitarbeiter in der Küche, im Empfang, in der Verwaltung, die Handwerker und in der Physiotherapie genauso wie die Pflegekräfte“, sind sich die Mitglieder der Bartmannshager Tarifkommission jedoch einig.

Jetzt gibt es keinerlei Reaktion von Geschäftsführer Jan Weyer an die Gewerkschaft oder die Tarifkommission. Auch die OZ erhielt auf Anfragen keine Antworten. „Dafür werden aber Mitarbeiter in den Häusern jetzt von der Geschäftsführung massiv unter Druck gesetzt. Das sind schon erhebliche Einschüchterungen“, sagt Brückner. Geschäftsführer Jan Weyer schreibe, dass bei Durchsetzungen der Forderungen nach gerechten Löhnen, das Haus in Grevesmühlen 2022 insolvent wäre (das entsprechende Schreiben liegt der OZ vor) und als Gegenmaßnahme ganze Bereiche ausgegliedert werden müssten. Auch geplante Investitionen seien nicht möglich. In Grevesmühlen war eine Mitarbeiterin aufgrund ihres Engagements in dieser Arbeitskampfphase bereits mehrfach abgemahnt worden. Am nächsten Montag findet dazu ein gerichtlicher Gütetermin statt.

Landrat zeigt Verständnis

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth Quelle: Olaf Manzke

„Ich habe durchaus Verständnis für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, dass sie gerechte Löhne verlangen, dass sie in etwa genauso verdienen möchten wie beispielsweise die angestellten im öffentlichen Dienst“, sagt Vorpommerns-Rügens Landrat Stefan Kerth. Deshalb ist er auch überzeugt von der Entscheidung des Landkreises, ein Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft des Kreises zu belassen. Gemeint sind dabei die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten, deren alleiniger Gesellschafter der Landkreis Vorpommern-Rügen ist.

Auch die Linkspartei Vorpommern-Rügen und die Stadtfraktion der Linken in Grimmen hatten sich zu den Entwicklungen bereits geäußert: „Wir unterstützen die Forderungen der Belegschaft des DRK-Krankenhauses Grimmen in Bartmannshagen. Es wird allerhöchste Zeit, vernünftige und angemessene tarifliche Regelungen für alle angestellten Mitarbeiter in den Krankenhäusern des Landkreises zu erreichen“.

Von Almut Jaekel